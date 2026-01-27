Ο Φαρμάκης στη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογία των αιγοπροβάτων

Υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα Τρίτη 27/01/2025, σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

27 Ιαν. 2026 7:58
Pelop News

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης θα συμμετάσχει  στη σημερινή σύσκεψη,27/01/2025,  υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,  για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτωνπου θα πραγματοποιηθεί, στο Μαξίμου.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης  που έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί, θα βρεθεί η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Στη σύσκεψη, εκτός από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συμμετέχουν ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών Νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, η γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μαρίνου, και οι τέσσερις περιφερειάρχες που έχουν πρόβλημα στην περιοχή τους με τη ζωονόσο:

-Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

-Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας,

-Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος,

-Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

καθώς και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, επικεφαλής μιας Περιφέρειας με βασική απασχόληση την κτηνοτροφία, στην περιοχή του οποίου η ζωονόσος έχει αντιμετωπιστεί. Για αυτόν ακριβώς το λόγο κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή του κ. Καχριμάνη στη σύσκεψη, προκειμένου να ενημερώσει πώς αντιμετώπισε το πρόβλημα.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) χαρακτηρίζει ψευδές το δίλημμα «εμβόλιο ή βιοασφάλεια», σχολιάζοντας τα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα και υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυστηρή εφαρμογή των μέτρων κανένα εργαλείο δεν μπορεί να αποδώσει.

