Ο Φοίβος Καρακίτσος παρουσίασε το νέο του βιβλίο στον «Ιανό»

09 Δεκ. 2025 19:12
Pelop News

Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στον Ιανό, οι ΄΄5 Ημέρες΄΄, Ένα σύντομο ταξίδι σοφίας προς τη προσωπική σου ελευθερία, το νέο βιβλίο του Φοίβου Καρακίτσου.

Για το βιβλίο μίλησαν η κ. Γλυκερία Ρέππα, Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας , στο τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Νεάπολις στην Πάφο, η Αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, και του Κόμματος Ευρωπαϊκών Δημοκρατών κ. Θεοδώρα Τζάκρη, ενώ αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε με το δικό της μοναδικό τρόπο η γνωστή ηθοποιός Γωγώ Ατζολετάκη. Τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε η δημοσιογράφος Βίκυ Διαμάντη.

Η παρουσίαση εξελίχθηκε σε μία ζωντανή και βαθιά βιωματική μαρτυρία – μία πραγματική μέθεξη – καθώς οι ομιλητές αλλά και ο ίδιος ο συγγραφέας, Φοίβος Καρακίτσος, αναφέρθηκαν στις καθημερινές δεσμεύσεις, τα βάρη, τους φόβους και τα άγχη της ζωής, που υποβάλλουν τον άνθρωπο σε έναν υπνωτισμό, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να αποδεσμευτεί, να θυμηθεί τον εαυτό του ξανά, και να παραμείνει ελεύθερος.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο τέως Υφυπουργός Άμυνας κ. Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος, ο Ολυμπιονίκης κ.Πέτρος Γαλακτόπουλος, ο Πτέραρχος εν Αποστρατεία κ.Νίκος Μήλας, ο Ομότιμος Καθηγητής Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου κ.Δημήτρης Λαγός, η κ.Τέτα Σταμάτη, Διδάκτορας Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, ο κ.Γεωργακόπουλος Χρήστος Διευθύνων Σύμβουλός και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, ο κ.Διονύσης Χριστοδουλόπουλος CEO της MAN Energy Solutions, η κ.Κατερίνα Βλάχου CEO της εταιρίας τροφίμων ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ, ο Πρόεδρος και CEO του ομίλου αγορών ΑΣΤΕΡΑΣ κ.Γιώργος Παπαντώνης, ο κ.Ίωνας Διαμάντης CEO της εταιρίας BAKER MASTER, ο κ.Κοτσιφάκος Παναγιώτης CEO της εταιρίας Business Development DGiFoods, ο κ.Καραγκαδάκης Γιώργος Εμπορικός Διευθυντής της Creta Farms, ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνοουκρανικού Επιμελητηρίου κ.Γεράσιμος Μπουγάς, οι Δημοσιογράφοι Γιώργος Λαμπίρης και Γιάννης Κωνσταντόπουλος και πλήθος ακόμα στελεχών.

Ο επόμενος σταθμός για τις ΄΄5 Ημέρες΄΄ θα είναι σαφώς η Πάτρα, με πιθανότερη ημερομηνία για τη νέα παρουσίαση κάπου στα τέλη Ιανουαρίου.

