Ο γαμπρός του Τραμπ παρουσίασε το Master Plan $25 δισ. για τη «Νέα Γάζα» ΒΙΝΤΕΟ

Ένα φιλόδοξο σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας (την οποία ο ίδιος ο Τραμπ χαρακτήρισε ως ένα «πολύ όμορφο κομμάτι γης»), με εκκίνηση από τη νότια περιοχή και απαιτούμενες επενδύσεις που εκτιμώνται σε τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια, παρουσίασε ο Τζάρεντ Κούσνερ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το «Συμβούλιο της Ειρήνης» στο Νταβός, σκιαγραφώντας ένα αναπτυξιακό όραμα που βασίζεται στην ασφάλεια, την αποστρατιωτικοποίηση μέσω αφοπλισμού της Χαμάς και τις αρχές της ελεύθερης αγοράς.

Το σχέδιο εκτείνεται σε τέσσερις φάσεις και ξεκινά από τη Ράφα, περνά από τη Χαν Γιούνις και καταλήγει στην Πόλη της Γάζας.

BREAKING: Jared Kushner, who was key to brokering the Gaza peace plan, unveils a ‘master plan’ for the future of Gaza at Davos. Donald Trump’s son-in-law presents a map and graphics to the audience, and delves into how the US will conduct this operationhttps://t.co/08JXeVzIrZ pic.twitter.com/4xXraHMbRU — Sky News (@SkyNews) January 22, 2026



Οι βασικοί πυλώνες του σχεδίου

Σύμφωνα με τον Κούσνερ, τα αναπτυξιακά σχέδια του Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα περιλαμβάνουν:

– Συνεργασία με τη Χαμάς για την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής

– Μετατόπιση της εξάρτησης της Γάζα από την ξένη βοήθεια

– Διαίρεση της Γάζας σε «κατοικημένες» και «παραθαλάσσιες τουριστικές» ζώνες

– Κατασκευή 100.000 κατοικιών στη Ράφα, καθώς και στη «Νέα Γάζα»

Κατά την ομιλία του, ο γαμπρός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε διαφάνειες που αποτύπωναν τη σταδιακή ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, ξεκινώντας από τον νότο. Σύμφωνα με τον Κούσνερ, η πόλη της Ράφα, η οποία υπέστη εκτεταμένες καταστροφές κατά τη διάρκεια της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Χαμάς, θα μπορούσε να ανοικοδομηθεί μέσα σε δύο έως τρία χρόνια. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για ολόκληρη τη Γάζα, όπως αποτυπώνεται στις διαφάνειες, ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 δισ. δολάρια, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποιοι θα αναλάβουν τη χρηματοδότηση.

Το Master Plan $25 δισ. για τη «Νέα Γάζα» παρουσίασε ο γαμπρός του Τραμπ: Ανάπτυξη σε τέσσερις φάσεις με κατοικίες και τουριστικές ζώνες

Ασφάλεια, αποστρατιωτικοποίηση και επενδύσεις

Ο Κούσνερ υπογράμμισε ότι «το νούμερο ένα ζήτημα είναι η ασφάλεια», σημειώνοντας πως βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ για τρόπους αποκλιμάκωσης, ενώ επόμενο βήμα – όπως είπε – είναι η συνεργασία με τη Χαμάς για την αποστρατιωτικοποίηση. «Χωρίς ασφάλεια, κανείς δεν θα επενδύσει, κανείς δεν θα έρθει να χτίσει. Χρειαζόμαστε επενδύσεις για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας», ανέφερε. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για στροφή της Γάζας μακριά από τη χρόνια εξάρτηση από τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια, με τη χρήση «αρχών ελεύθερης αγοράς» ως βασικό εργαλείο οικονομικής ανασυγκρότησης.

Ζώνες κατοικίας και τουριστικής ανάπτυξης

Το σχέδιο προβλέπει τη διαίρεση της Λωρίδας της Γάζας σε ζώνες «κατοικίας» και «μικτής παράκτιας τουριστικής ανάπτυξης», με τον Κούσνερ να παρουσιάζει απεικονίσεις υψηλών παράκτιων πύργων για μια περιοχή που αποκάλεσε «Νέα Γάζα». Στη Ράφα προβλέπεται η κατασκευή 100.000 νέων κατοικιών, καθώς και υποδομές για «100% απασχόληση» και «ευκαιρίες για όλους». Επιπλέον, προβλέπεται η ανάπτυξη 75 ιατρικών εγκαταστάσεων, άνω των 200 εκπαιδευτικών κέντρων, καθώς και 180 πολιτιστικών, θρησκευτικών και επαγγελματικών κέντρων.

Ο Κούσνερ, με προϋπηρεσία στον χώρο του real estate, επανέλαβε την άποψή του ότι η Γάζα διαθέτει «πολύτιμη παραθαλάσσια ιδιοκτησία», λέγοντας ότι στη Μέση Ανατολή «χτίζονται πόλεις δύο και τριών εκατομμυρίων κατοίκων μέσα σε τρία χρόνια», κάτι που –όπως τόνισε– είναι «απολύτως εφικτό αν υπάρξει πολιτική βούληση».

«Η ειρήνη δεν είναι business deal»

Αναφερόμενος στην περίοδο μετά την υπογραφή της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, ο Κούσνερ είπε ότι, παρά το κλίμα πανηγυρισμών, ο ίδιος και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ ανησυχούσαν για το «τι ακολουθεί». «Η ειρήνη είναι διαφορετική από μια επιχειρηματική συμφωνία, γιατί αλλάζεις νοοτροπίες και συμπεριφορές», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας τις προσπάθειες για τη Γάζα «πολύ επιχειρηματικές».

Παρέμβαση Τραμπ και έκκληση για αποκλιμάκωση

Στην εκδήλωση παρενέβη εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, ευχαριστώντας τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ για τον ρόλο τους στη διαπραγμάτευση της ειρηνευτικής συμφωνίας και στην εκπόνηση του σχεδίου για τη Γάζα. «Είμαι άνθρωπος του real estate. Όλα έχουν να κάνουν με την τοποθεσία και πρόκειται για ένας πολύ όμορφο κομμάτι γης», είπε, προσθέτοντας ότι «οι άνθρωποι που ζουν τόσο άσχημα θα μπορούσαν να ζήσουν τόσο καλά».

Ο Κούσνερ, κλείνοντας την ομιλία του, απηύθυνε έκκληση για ηρεμία, λέγοντας: «Απλώς ηρεμήστε για 30 ημέρες. Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει. Ας προσπαθήσουμε να δουλέψουμε μαζί. Ο στόχος μας είναι η ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού λαού».

Άνοιγμα του περάσματος της Ράφα

Στο τέλος της τελετής του «Συμβουλίου για την Ειρήνη» ανακοινώθηκε ότι το πέρασμα της Ράφα θα επαναλειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα. Το πέρασμα της Ράφα, το μοναδικό που δεν βρισκόταν υπό ισραηλινό έλεγχο πριν από τον πόλεμο, παραμένει κλειστό από τον Μάιο του 2024, όταν το Ισραήλ ανέλαβε τον έλεγχο της πλευράς της Γάζας, δηλώνοντας αργότερα ότι θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».

