Ο γαμπρός του Τραμπ πίσω από την εκεχειρία Ισραήλ – Χαμάς: Ο ρόλος του Τζάρεντ Κούσνερ στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις

Φως στον ρόλο του Τζάρεντ Κούσνερ, συζύγου της Ιβάνκα Τραμπ και γαμπρού του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, ρίχνει ρεπορτάζ των New York Times, αποκαλύπτοντας πως είχε καθοριστική συμβολή στη συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός είχαν βαλτώσει μέχρι που παρενέβησαν δύο επιχειρηματίες από τον κόσμο των ακινήτων της Νέας Υόρκης: ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο άνδρες, φίλοι και συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός ιδιότυπου «διπλωματικού κέντρου επιχειρήσεων» στο Μαϊάμι.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Κούσνερ πληροφορήθηκε ότι η Χαμάς προτίθεται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και, μέσα σε λίγα λεπτά, βρέθηκε στο σπίτι του Γουίτκοφ. Από εκεί οι δύο τους είχαν επαφές με τον ίδιο τον Τραμπ και στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης. «Ενθαρρύναμε το Ισραήλ να είναι θετικό», ανέφερε ο Κούσνερ για τις κρίσιμες εκείνες ώρες.

Λίγο αργότερα, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ αποδέχεται να προχωρήσει στην πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, οδηγώντας στην επικύρωση της συμφωνίας.

Ο 44χρονος Κούσνερ, γνωστός ως «αρχιτέκτονας» των Συμφωνιών του Αβραάμ, είχε ήδη διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Μέσης Ανατολής επί προεδρίας Τραμπ. Μαζί με τον Γουίτκοφ ταξίδεψαν στην Αίγυπτο για εντατικές επαφές με μεσολαβητές που επιχείρησαν να πείσουν τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να απελευθερώσει τους ομήρους.

«Ο Τζάρεντ είναι ένας πολύ έξυπνος τύπος», δήλωσε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα του γαμπρού του. Η μέθοδος του Κούσνερ, όπως την περιέγραψε ο ίδιος, βασίζεται περισσότερο στην επιχειρηματική λογική παρά στη διπλωματική: «Πρώτα φτάνεις σε ένα “ναι” και μετά λύνεις τις λεπτομέρειες».

Παρά τη θετική αποτίμηση, η εμπλοκή του Κούσνερ προκαλεί και ερωτήματα, καθώς ως άμισθος εθελοντής δεν υπόκειται στους ίδιους κανόνες διαφάνειας με τους κρατικούς αξιωματούχους. Επιπλέον, η εταιρεία του, Affinity Partners, έχει λάβει επενδύσεις από κρατικά ταμεία της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Λευκός Οίκος πάντως υπερασπίστηκε τη δράση του, χαρακτηρίζοντάς τον «άνθρωπο με κύρος και διεθνή εμπιστοσύνη». Ο Κούσνερ, που εξακολουθεί να διατηρεί ανεπίσημη σχέση συνεργασίας με τον Τραμπ, είχε πρόσφατα συναντήσεις με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ για σχέδια ανοικοδόμησης της μεταπολεμικής Γάζας.

Ακόμη και πολιτικοί του αντίπαλοι αναγνωρίζουν την επιρροή του. «Ήταν καθοριστικός στις Συμφωνίες του Αβραάμ και γνωρίζει πώς να κινείται ανάμεσα στον Νετανιάχου και τις αραβικές χώρες», δήλωσε ο πρώην πρέσβης Τόμας Νάιντς.

Η Ιβάνκα Τραμπ, σε ανάρτησή της στο Χ, εξέφρασε την υπερηφάνειά της για τον σύζυγό της: «Είμαι πολύ περήφανη για τον Τζάρεντ και τον Στιβ Γουίτκοφ. Η ακούραστη δουλειά τους έδωσε νέα ελπίδα σε οικογένειες που ονειρεύονται ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ευκαιρίες».

Η ίδια ευχαρίστησε και τον πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ, για την «αταλάντευτη ηγεσία» του, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «μια μέρα θα χορέψουμε ξανά — ίσως όλοι μαζί».

