Ο Γιώργος Πλέας στον τελικό του «Elite Montenegro Cup 2026»

20 Μαρ. 2026 20:21
Pelop News

Ολοταχώς για το χρυσό μετάλλιο πηγαίνει ο πυγμάχος της Παναχαϊκής Γιώργος Πλέας στο διεθνές τουρνουά «Elite Montenegro Cup 2026»

Ο Γιώργος Πλέας προκρίθηκε στον τελικό των 60 κιλών, καθώς ο αντίπαλός του δεν ανέβηκε στο ρινγκ λόγω τραυματισμού στο φρύδι. Έτσι, ο Έλληνας αθλητής  του Νίκου Πλέα εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό που θα γίνει το Σάββατο και συνεχίζει την πορεία του με στόχο την κορυφή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ