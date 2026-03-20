Ο Γιώργος Πλέας στον τελικό του «Elite Montenegro Cup 2026»

Ολοταχώς για το χρυσό μετάλλιο πηγαίνει ο πυγμάχος της Παναχαϊκής Γιώργος Πλέας στο διεθνές τουρνουά «Elite Montenegro Cup 2026»

Ο Γιώργος Πλέας προκρίθηκε στον τελικό των 60 κιλών, καθώς ο αντίπαλός του δεν ανέβηκε στο ρινγκ λόγω τραυματισμού στο φρύδι. Έτσι, ο Έλληνας αθλητής του Νίκου Πλέα εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό που θα γίνει το Σάββατο και συνεχίζει την πορεία του με στόχο την κορυφή.

