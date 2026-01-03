Ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, Θανάσης έγινε 16 και τον προσπέρασε στο ύψος

Ο νεαρός Θανάσης έχει ήδη κάνει τα πρώτα του σοβαρά βήματα στον χώρο του μπάσκετ, αγωνιζόμενος στις μικρές ηλικιακές ομάδες του Ολυμπιακού, ενώ παράλληλα έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής ομάδας στα αναπτυξιακά κλιμάκια

03 Ιαν. 2026 12:38
Pelop News

Μέρες γιορτής και οικογενειακής χαράς ζουν ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου, καθώς, πέρα από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, στις 2 Ιανουαρίου είχε τα γενέθλιά του και ο πρωτότοκος γιος τους, Θανάσης.

Ο νεαρός Θανάσης έχει ήδη κάνει τα πρώτα του σοβαρά βήματα στον χώρο του μπάσκετ, αγωνιζόμενος στις μικρές ηλικιακές ομάδες του Ολυμπιακού, ενώ παράλληλα έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής ομάδας στα αναπτυξιακά κλιμάκια. Από μικρή ηλικία, άλλωστε, η καθημερινότητά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το άθλημα.

Ο Βασίλης Σπανούλης θέλησε να στείλει δημόσια τις ευχές του στον γιο του μέσα από τα social media, ανεβάζοντας ένα story από το Μόντε Κάρλο, όπου περνά τις ημέρες αυτές. Η ανάρτηση δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς σε αυτήν ξεχώριζε και μια… ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια.

Ο Θανάσης φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει σε ύψος τον πατέρα του, με τον οποίο ποζάρει χαμογελαστός. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο Σπανούλης έχει ύψος 1,93 μ., μια γρήγορη ματιά αρκεί για να συμπεράνει ότι ο νεαρός πλησιάζει –αν δεν έχει ήδη φτάσει– τα δύο μέτρα.
Όπως όλα δείχνουν, το ταλέντο και τα σωματικά προσόντα υπάρχουν και, όπως λένε πολλοί, το… μήλο μάλλον δεν έπεσε μακριά από τη μηλιά.

