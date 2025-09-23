Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη

Προσπάθησαν να τον καλέσουν στο κινητό για σχεδόν 40 λεπτά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα…

Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
23 Σεπ. 2025 15:31
Pelop News

Κανείς δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβη και σχεδόν για περίπου 40 λεπτά οι φίλοι του Ιάσονα αναζητούσαν τον 20χρονο φοιτητή, καθώς δεν γνώριζαν ότι είχε πέσει στο φωταγωγό της τετραώροφης πολυκατοικίας στον Βόλο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Βόλος: Ο Ιάσονας δεν πρόλαβε να σωθεί – Το τελευταίο του βήμα τον οδήγησε στο κενό

Σύμφωνα με τις καταθέσεις φίλων του, ο νεαρός είχε ανέβει γύρω στις 03:30 μαζί με δύο συνομήλικούς του στην ταράτσα του κτιρίου, προκειμένου να καθίσουν – κάτι που, όπως είπαν, συνήθιζαν να κάνουν.

Λίγη ώρα αργότερα, άγνωστο άτομο φώναξε προς το μέρος τους, πιθανότατα επειδή ενοχλήθηκε από θόρυβο. Οι τρεις νέοι πανικοβλήθηκαν και έτρεξαν να φύγουν. Δύο από αυτούς βγήκαν στον δρόμο, ωστόσο ο τρίτος δεν ακολούθησε και χάθηκαν τα ίχνη του.

Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον καλέσουν στο κινητό για σχεδόν 40 λεπτά, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, ένας από τους φίλους του Ιάσονα που διαμένει στην πολυκατοικία, ξύπνησε τον πατέρα του για να τους βοηθήσει να ψάξουν τον 20χρονο, χωρίς επιτυχία. Στη συνέχεια και όταν έψαξαν το στίγμα του τηλεφώνου του, διαπίστωσαν ότι βρισκόταν ακόμη στην πολυκατοικία.

Επιστρέφοντας στην ταράτσα, εντόπισαν σπασμένο το πλαστικό κάλυμμα του φωταγωγού και, κοιτάζοντας προς τα κάτω, αντίκρισαν τον φίλο τους νεκρό στη βάση του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον άτυχο νέο στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 05:00, ενώ από τις πρώτες ενδείξεις έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:27 Πάτρα: Η Διονυσία Κουκίου δημοσιοποίησε το βίντεο με το bullying στο Γυμνάσιο Παραλίας – Τι είπε η θεία του θύματος
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
14:23 Επιμελητήριο Αχαΐας: Έμπρακτη η εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νομού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ