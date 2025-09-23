Βόλος: Ο Ιάσονας δεν πρόλαβε να σωθεί – Το τελευταίο του βήμα τον οδήγησε στο κενό

Ο Βόλος θρηνεί τον άδικο χαμό του 20χρονου Ιάσονα, μοναχογιού γνωστής οικογένειας, που βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας σε φωταγωγό πολυκατοικίας. Οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αρχές φωτίζουν τις τελευταίες του στιγμές.

Βόλος: Ο Ιάσονας δεν πρόλαβε να σωθεί - Το τελευταίο του βήμα τον οδήγησε στο κενό
23 Σεπ. 2025 11:46
Pelop News

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον θάνατο του 20χρονου φοιτητή στον Βόλο, που έχασε τη ζωή του το βράδυ της Δευτέρας μετά από πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, ο Ιάσονας μαζί με δύο φίλους του είχαν ανέβει στην ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να διασκεδάσουν. Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι οι νεαροί πετούσαν αυγά σε διερχόμενα αυτοκίνητα και περαστικούς, προκαλώντας αναστάτωση. Σε κάποια στιγμή ακούστηκε μια δυνατή φωνή, την οποία οι τρεις φίλοι θεώρησαν ότι ανήκε σε αστυνομικό.

Σοκ στο Βόλο: Γιος γνωστού επιχειρηματία που σκοτώθηκε μετά από πτώση στο φωταγωγό πολυκατοικίας ΦΩΤΟ

Δύο από αυτούς έσπευσαν να απομακρυνθούν από τη σκάλα, ενώ ο 20χρονος επιχείρησε να κρυφτεί σε μικρότερο ταρατσάκι. Για να φτάσει εκεί, πάτησε πάνω στο κάλυμμα φωταγωγού από πλεξιγκλάς. Το κάλυμμα υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα ο νεαρός να βρεθεί στο κενό και να χάσει τη ζωή του από την πτώση στον πρώτο όροφο.

Βόλος: Ο Ιάσονας δεν πρόλαβε να σωθεί - Το τελευταίο του βήμα τον οδήγησε στο κενό

Η αγωνία των φίλων του ήταν έντονη, καθώς προσπάθησαν να τον εντοπίσουν τηλεφωνικά χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά, με τη βοήθεια του πατέρα ενός εκ των παιδιών, που αναζήτησε το στίγμα του κινητού του, εντόπισαν τον άτυχο Ιάσονα νεκρό μέσα στον φωταγωγό. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Αστυνομία, η οποία εντόπισε τσόφλια αυγών και υπολείμματα στο οδόστρωμα, στοιχείο που επιβεβαίωσε τις αναφορές περί φασαρίας και φαρσών λίγο πριν από το δυστύχημα.

Βόλος: Ο Ιάσονας δεν πρόλαβε να σωθεί - Το τελευταίο του βήμα τον οδήγησε στο κενό

Η υπόθεση συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Βόλου, με την έρευνα των αρχών να συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του τραγικού γεγονότος. Ο νεαρός ήταν μοναχογιός γνωστού επιχειρηματία της πόλης, γεγονός που καθιστά την απώλεια ακόμη πιο βαριά για τους οικείους του αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:31 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεξαγωγή Fam Trip με τη Δήμητρα Κοντοβά για την ανάδειξη της προσβασιμότητας στον τουρισμό
16:27 Πάτρα: Η Διονυσία Κουκίου δημοσιοποίησε το βίντεο με το bullying στο Γυμνάσιο Παραλίας – Τι είπε η θεία του θύματος
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ