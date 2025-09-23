Βόλος: Ο Ιάσονας δεν πρόλαβε να σωθεί – Το τελευταίο του βήμα τον οδήγησε στο κενό

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον θάνατο του 20χρονου φοιτητή στον Βόλο, που έχασε τη ζωή του το βράδυ της Δευτέρας μετά από πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, ο Ιάσονας μαζί με δύο φίλους του είχαν ανέβει στην ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να διασκεδάσουν. Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι οι νεαροί πετούσαν αυγά σε διερχόμενα αυτοκίνητα και περαστικούς, προκαλώντας αναστάτωση. Σε κάποια στιγμή ακούστηκε μια δυνατή φωνή, την οποία οι τρεις φίλοι θεώρησαν ότι ανήκε σε αστυνομικό.

Σοκ στο Βόλο: Γιος γνωστού επιχειρηματία που σκοτώθηκε μετά από πτώση στο φωταγωγό πολυκατοικίας ΦΩΤΟ

Δύο από αυτούς έσπευσαν να απομακρυνθούν από τη σκάλα, ενώ ο 20χρονος επιχείρησε να κρυφτεί σε μικρότερο ταρατσάκι. Για να φτάσει εκεί, πάτησε πάνω στο κάλυμμα φωταγωγού από πλεξιγκλάς. Το κάλυμμα υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα ο νεαρός να βρεθεί στο κενό και να χάσει τη ζωή του από την πτώση στον πρώτο όροφο.

Η αγωνία των φίλων του ήταν έντονη, καθώς προσπάθησαν να τον εντοπίσουν τηλεφωνικά χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά, με τη βοήθεια του πατέρα ενός εκ των παιδιών, που αναζήτησε το στίγμα του κινητού του, εντόπισαν τον άτυχο Ιάσονα νεκρό μέσα στον φωταγωγό. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Αστυνομία, η οποία εντόπισε τσόφλια αυγών και υπολείμματα στο οδόστρωμα, στοιχείο που επιβεβαίωσε τις αναφορές περί φασαρίας και φαρσών λίγο πριν από το δυστύχημα.

Η υπόθεση συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Βόλου, με την έρευνα των αρχών να συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του τραγικού γεγονότος. Ο νεαρός ήταν μοναχογιός γνωστού επιχειρηματία της πόλης, γεγονός που καθιστά την απώλεια ακόμη πιο βαριά για τους οικείους του αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία.

