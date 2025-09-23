Σοκ στο Βόλο: Γιος γνωστού επιχειρηματία που σκοτώθηκε μετά από πτώση στο φωταγωγό πολυκατοικίας ΦΩΤΟ

Υποχώρησε πλέξιγκλας και έπεσε στον φωταγωγό

23 Σεπ. 2025 11:05
Pelop News

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία του Βόλου μετά τον θάνατο του 20χρονου Ιάσονα, φοιτητή και γιου γνωστού επιχειρηματία της πόλης, ο οποίος έπεσε θανάσιμα σε φωταγωγό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Δευτέρας ο Ιάσονας και άλλα δύο νεαρά αγόρια βρίσκονταν στην ταράτσα του κτιρίου. Κάποια στιγμή, ο νεαρός προσπάθησε να ανέβει σε ένα ταρατσάκι για να κρυφτεί, περνώντας πάνω από το φωταγωγό. Το κάλυμμα από πλέξιγκλας υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα να πέσει στον πρώτο όροφο και να υποστεί θανάσιμους τραυματισμούς.

Το δυστύχημα προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
