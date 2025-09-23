Σοκ στο Βόλο: 20χρονος φοιτητής σκοτώθηκε μετά από πτώση σε φωταγωγό

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον Βόλο, όταν ένας 20χρονος φοιτητής έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας.

Ο νεαρός, που σπούδαζε στα ΤΕΦΑΑ Αθηνών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μέσα σε λίμνη αίματος, προκαλώντας σοκ σε όσους αντίκρισαν το περιστατικό. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε άμεσα στο «Αχιλλοπούλειο» νοσοκομείο. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, ο φοιτητής κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Αρπαγή 15χρονου στην Ασπροβάλτα: Ζητούσαν λύτρα 10.000 ευρώ από μαθητή, συνελήφθη 18χρονος

Οι γονείς του, ενημερωμένοι για την τραγική κατάληξη, κατέρρευσαν στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



