Αρπαγή 15χρονου στην Ασπροβάλτα: Ζητούσαν λύτρα 10.000 ευρώ από μαθητή, συνελήφθη 18χρονος

Εφιαλτικές στιγμές για 15χρονο στην Θεσσαλονίκη, το οποίο άρπαξαν ενώ πήγαινε σχολείο

Αρπαγή 15χρονου στην Ασπροβάλτα: Ζητούσαν λύτρα 10.000 ευρώ από μαθητή, συνελήφθη 18χρονος
23 Σεπ. 2025 8:11
Pelop News

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 22/9 στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, όταν ένας 15χρονος μαθητής έπεσε θύμα αρπαγής την ώρα που κατευθυνόταν στο σχολείο του.

Δύο νεαροί, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε βαν. Εκεί τον χτύπησαν και του αφαίρεσαν 50 ευρώ. Στη συνέχεια προχώρησαν σε εκβιασμούς, απαιτώντας από τον ανήλικο να τους παραδώσει μέσα σε δύο ημέρες το ποσό των 10.000 ευρώ, απειλώντας ότι θα τον σκοτώσουν σε περίπτωση που δεν υπάκουε ή αν απευθυνόταν στην αστυνομία.

Ο 15χρονος αποκάλυψε το συμβάν στους γονείς του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές. Λίγο αργότερα συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του.
