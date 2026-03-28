Ο ΙΟΠ φέρνει μεγάλη διοργάνωση και 1500 ελεύσεις στην Πάτρα

Ο 4ος Patras Half Marathon, που θα διοργανωθεί αύριο στην Πάτρα, αποτελεί το πιο τρανό παράδειγμα ότι οι αθλητικές διοργανώσεις μπορούν να προσδώσουν ισχυρό αποτύπωμα εξωστρέφειας, προβολής και ανάπτυξης στην περιοχή μας.

Το επόμενο σχετικό παράδειγμα είναι η πολύ μεγάλη διοργάνωση που ετοιμάζει ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πατρών το προσεχές καλοκαίρι. Ο λόγος για το Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist U13, το οποίο προγραμματίζεται για το διάστημα 5-9 Ιουλίου στην Πάτρα. Το ιβέντ αναμένεται να φέρει στην περιοχή 350 αθλητές από όλη τη χώρα, οι οποίοι μαζί με τους συνοδούς τους (προπονητές, παράγοντες, γονείς κ.λπ.) θα εκτινάξουν τον αριθμό των επισκεπτών σε πάνω από 1.500 -συν τις όποιες συμμετοχές προκύψουν από το εξωτερικό, καθώς μιλάμε για διοργάνωση με τον χαρακτήρα Open.

Οι άνθρωποι του ΙΟΠ βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, προκειμένου οι αγώνες να «δεσμεύσουν» χώρους μπροστά από τον επιβατικό σταθμό «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» («Deck») και πολύ σύντομα θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη διοργάνωση.

Το σίγουρο είναι ότι, με βάση τους αριθμούς, όμως, ένα τέτοιο πρωτάθλημα θα δώσει ώθηση σε ξενοδοχεία και καταλύματα, στα εμπορικά καταστήματα της πόλης, σε μέσα μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθούν και φυσικά στην εστίαση της Πάτρας.

ΤΟ ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι ετοιμασίες και για τη Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου, γνωστής ως Ράλι Ιονίου που παραδοσιακά γίνεται τον Αύγουστο. Σήμερα (17.00) στο εντευκτήριο του ΙΟΠ θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη παρουσίαση του φετινού αγώνα, των διαδικασιών εκκίνησης και τερματισμού αγώνων ανοιχτής θάλασσας, καθώς και μια μικρή αναδρομή στη διαδρομή των 36 χρόνων του Ράλι Ιονίου. Ομιλητές θα είναι τα μέλη του Ομίλου Μάριος Ζησιμάτος και Τάκης Ρούντος.

