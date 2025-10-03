Ο «Ηράκλειος Άθλος 2025» επιστρέφει για 8η χρονιά στον Ερύμανθο

Στις 26 Οκτωβρίου 2025, το Γυμναστικό Αθλητικό Σωματείο Αχαΐας «Ηράκλειος Άθλος» διοργανώνει για 8η συνεχή χρονιά τον γνωστό αγώνα ορεινού τρεξίματος «Ηράκλειος Άθλος», στο επιβλητικό τοπίο του όρους Ερύμανθος, στην περιοχή Μίχα – Τσαπουρνιά.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε δρομείς όλων των επιπέδων και ηλικιών από κάθε γωνιά της χώρας, με στόχο την προώθηση του αθλητισμού, της ευγενούς άμιλλας, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του Ερυμάνθου.

Ο αθλητισμός ως τουριστικό προϊόν

Ο «Ηράκλειος Άθλος» δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική αθλητική εκδήλωση, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία τουριστικής προβολής για την περιοχή. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες αθλητές, συνοδοί και θεατές κατακλύζουν τον Ερύμανθο, ενισχύοντας άμεσα την τοπική οικονομία μέσα από την εστίαση, τη διαμονή, το λιανεμπόριο και τις μεταφορές.

Παράλληλα, η εμπειρία του αγώνα σε ένα φυσικό τοπίο σπάνιας ομορφιάς προβάλλει την περιοχή ως ιδανικό προορισμό για εναλλακτικό και αθλητικό τουρισμό, όχι μόνο για το Σαββατοκύριακο της διοργάνωσης, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Εγγραφές & πληροφορίες

Οι εγγραφές για τον αγώνα έχουν ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του σωματείου www.irakleiosathlos.gr.

📍 Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση:

