Ο ήρωας του Αράχθου έγινε Έλληνας πολίτης – Η τιμή του Μητσοτάκη στον Γκόγκα Λεβιάν

Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Γκόγκα Λεβιάν, τον Αλβανό υπήκοο που έγινε γνωστός για την ηρωική του πράξη όταν χωρίς δεύτερη σκέψη βούτηξε στον ποταμό Άραχθο για να σώσει δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 12 και 14 ετών.

Ο πρωθυπουργός τίμησε τον Λεβιάν, απονέμοντάς του το πιστοποιητικό πολιτογράφησης. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε βρεθεί και στη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας τον Ιούλιο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Η ιστορία του είχε συγκινήσει το πανελλήνιο, καθώς μετά το περιστατικό επέλεξε να «χτυπήσει» τατουάζ με τα πρόσωπα των δύο παιδιών, θέλοντας να τα κρατήσει για πάντα μαζί του. Παρά την υπεράνθρωπη προσπάθειά του, τα παιδιά που ανέσυρε από το ποτάμι κατέληξαν εγκεφαλικά νεκρά λίγες ημέρες αργότερα. Οι γονείς τους, μέσα στον ανείπωτο πόνο, προχώρησαν σε δωρεά οργάνων, χαρίζοντας ζωή σε άλλους συνανθρώπους.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



