Ο Ισολογισμός του Δήμου Πατρέων για το 2024: Σε 10 χρόνια 31,5 εκ. ευρώ – Πεδίο αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση οι ανείσπρακτες οφειλές

Στην ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πατρέων παρουσιάστηκε χθες ο Ισολογισμός και ο Οικονομικός Απολογισμός του 2024 από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Διονύση Πλέσσα. Η συζήτηση είχε έντονο πολιτικό χρώμα, με τα οικονομικά στοιχεία να βρίσκονται στο επίκεντρο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ανείσπρακτες οφειλές.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, την τελευταία δεκαετία τα ανείσπρακτα έσοδα του Δήμου αυξήθηκαν κατά 31,5 εκατομμύρια ευρώ, σε ένα συνολικό ύψος που πλέον αγγίζει τα 75 εκατ. ευρώ. Σημαντικό είναι πως σε αυτά τα ποσά δεν έχουν συνυπολογιστεί οι διαγραφές οφειλών που έγιναν το 2025. Η αύξηση αυτή αποδίδεται σε μια πιο ήπια εισπρακτική πολιτική, η οποία εφαρμόστηκε μεν λόγω της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης των περασμένων ετών, αλλά αποτέλεσε και στρατηγική επιλογή της δημοτικής αρχής να μην διεκδικεί με σθένος τα οφειλόμενα ποσά.

Ο κ. Πλέσσας υπογράμμισε ότι ο οικονομικός απολογισμός κινήθηκε εντός των προϋπολογισμένων πλαισίων, ενώ τόνισε πως η έκθεση των Ορκωτών Λογιστών δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις. Ωστόσο, το ζήτημα της υποχρηματοδότησης από το κράτος παραμένει κρίσιμο: ο Δήμος Πατρέων δικαιούται περίπου 91 εκατ. ευρώ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, αλλά το 2024 έλαβε μόλις 25,7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κατέδειξε τη μείωση προσωπικού κατά 38% μέσα σε 14 χρόνια – από 1.495 μόνιμους υπαλλήλους το 2011 σε 918 το 2025 – γεγονός που, όπως είπε, δημιουργεί πιέσεις για ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών.

Παρά τις δυσκολίες, ο Δήμος, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, εξακολουθεί να υλοποιεί κοινωνικές δράσεις όπως η δωρεάν προσχολική εκπαίδευση, τα λαϊκά φροντιστήρια και οι μειώσεις στα δημοτικά τέλη. Επιπλέον, έχει μειώσει σημαντικά το χρέος από δάνεια, το οποίο έπεσε από 22 εκατ. ευρώ το 2014 σε 4,84 εκατ. ευρώ. Ο κ. Πλέσσας, ωστόσο, σημείωσε ότι τα κρατικά πλεονάσματα –περίπου 8 δισ. ευρώ έως τον Ιούλιο του 2025– δεν κατευθύνονται στους δήμους, αλλά σε επιχειρηματικούς ομίλους και εξοπλιστικά προγράμματα.

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, επικεντρώθηκε κυρίως στα ανείσπρακτα έσοδα και τη γενικότερη πολιτική κουλτούρα της δημοτικής αρχής σχετικά με την αύξηση των εσόδων. Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Κώστας Σβόλης, κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι δεν στηρίζει τους συμβασιούχους και προχωρά σε δεσμεύσεις λογαριασμών πολιτών χωρίς επαρκή ενημέρωση, ενώ κάλεσε τον Δήμο να προχωρήσει σε ουσιαστικές κοινωνικές παρεμβάσεις αντί για «πολιτικές κορώνες».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι», Βασίλης Αϊβαλής, τόνισε ότι το 41,5% των συνολικών ανείσπρακτων (31,5 εκατ. ευρώ) δημιουργήθηκε από το 2015 και μετά, δηλαδή επί θητείας της σημερινής δημοτικής αρχής. Οπως είπε, «αν δεν αλλάξει η εισπρακτική τακτική, ο Δήμος κινδυνεύει να οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο».

Ο επικεφαλής του «σπιράλ», Πέτρος Ψωμάς, υπογράμμισε ότι «τα 31,5 εκατ. ανείσπρακτα θα μπορούσαν να είχαν μετατραπεί σε έργα και παροχές στους πολίτες». Πρόσθεσε πως η δημοτική αρχή αφήνει αναξιοποίητη τη δημοτική περιουσία, προχωρά σε απευθείας αναθέσεις με κόστος για τα οικονομικά και δεν αξιοποιεί έσοδα από διαφήμιση ή ιδιωτικά κεφάλαια.

Η εικόνα που προκύπτει από τη συζήτηση είναι ότι, ενώ η δημοτική αρχή προβάλλει ως βασικό επιχείρημα την υποχρηματοδότηση και την έλλειψη προσωπικού, η αντιπολίτευση εστιάζει στην αδυναμία της να εισπράξει τις οφειλές και να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα μέσα. Με τα ανείσπρακτα να φτάνουν τα 75 εκατ. ευρώ και τη χρηματοδότηση από το κράτος να παραμένει περιορισμένη, το οικονομικό μέλλον του Δήμου Πατρέων εξακολουθεί να αποτελεί σημείο έντονου προβληματισμού.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



