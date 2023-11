Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έσπασε τις πρώτες γραμμές άμυνας των Παλαιστινίων στην πόλη της Γάζας

Πάνω από 8.500 είναι οι νεκροί στον πολιορκημένο θύλακα μετά από 26 ημέρες ολέθρου, ενώ κόπηκαν και πάλι οι τηλεπικοινωνίες, ωστόσο λίγη ώρα νωρίτερα αποκαταστάθηκαν.

Οι νεκροί αυξάνονται διαρκώς, ενώ το χτύπημα στον προσφυγικό καταυλισμό στη Τζαμπάλια κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες, χωρίς ακόμη να υπάρχει τελικός απολογισμός.

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ επιβεβαίωσε τον νέο βομβαρδισμό της Τζαμπαλίγια – «Εξουδετερώθηκε τρομοκράτης της Χαμάς»

Την ίδια ώρα, η Δυτική Όχθη «βράζει» αφού το Ισραήλ πραγματοποιεί και εκεί συνεχείς επιδρομές, με νεκρούς, τραυματίες και πολλές συλλήψεις.

Χλιαρή παραμένει η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Το πέρασμα της Ράφα που άνοιξε το πρωί της Τετάρτης έκλεισε το απόγευμα. Πέρασαν συνολικά 400 άτομα.

Ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δήλωσε ότι ο Μπλίνκεν θα συζητήσει «τη σημασία της προστασίας της ζωής των πολιτών» κατά τις συναντήσεις του στην Ιορδανία.

Το ταξίδι του Μπλίνκεν στην περιοχή έρχεται καθώς η Ιορδανία απέσυρε νωρίτερα σήμερα τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων του ισραηλινού στρατού εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Πόλεμος στο Ισραήλ: Ανοίγει ξανά η διάβαση της Ράφα – Πέρασαν στην Αίγυπτο 76 Παλαιστίνιοι τραυματίες

Ο Μπλίνκεν θα επισκεφθεί επίσης το Ισραήλ την Παρασκευή.

Περισσότεροι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στις πρώτες εβδομάδες της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης από ότι το 1992, αναφέρει η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων.

Συνολικά 33 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτώβρη, οκτώ έχουν τραυματιστεί και εννιά ακόμα αγνοούνται ή είναι κρατούμενοι.

Ισραήλ: Βομβάρδισε ξανά τη Τζαμπαλίγια – «Δεκάδες» άνθρωποι σκοτώθηκαν

🚨 More members of the press have died in the first weeks of the Israel-Gaza war than any other conflict since at least 1992.

As of November 1:

-33 journalists dead

-8 journalists injured

-9 journalists missing or detained

More details:https://t.co/W1t8GQMBf8#Israel #Gaza

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) November 1, 2023