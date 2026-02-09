Ο γνωστός ηθοποιός ένοχος για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού, ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή μέχρι την έφεση
Στον κατηγορούμενο αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη
Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας αποφάσισε σήμερα (9/2/2026) κατά πλειοψηφία την ενοχή του ηθοποιού και δασκάλου υποκριτικής για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δυο νεαρών γυναικών.
Στον κατηγορούμενο αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστέλουσα δύναμη στην έφεση και με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Αντίστοιχη πρόταση έκανε στο δικαστήριο και η εισαγγελέας της έδρας.
Να σημειωθεί ότι δικαστές και ένορκοι απέρριψαν νωρίτερα ομόφωνα το ελαφρυντικό του σύννομου βίου που επίσης αιτήθηκε ο κατηγορούμενος.
Σε προηγούμενη, πάντως, συνεδρίαση του δικαστηρίου η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την αθώωση του κατηγορούμενου για το σύνολο των αδικημάτων λόγω αμφιβολιών
Στο άκουσμα της καταδικαστικής απόφασης οι δυο καταγγέλλουσες, εκ των οποίων η μία είναι αδελφή γνωστής ηθοποιού, ξέσπασαν σε κλάματα.
Σε δάκρυα ξέσπασε και η σύζυγος του καταδικασθέντα, η οποία ήταν στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.
Η δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο με τον ηθοποιό να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για εργαλειοποίηση του κινήματος #Metoo από τις καταγγέλλουσες.
