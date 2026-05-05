Ο Κ. Μητσοτάκης σε Άμπου Ντάμπι και Αμμάν με φόντο τη φωτιά στη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ

Σε μια αποστολή με ισχυρό διπλωματικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, διήμερη περιοδεία στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, με πρώτο σταθμό το Άμπου Ντάμπι. Από εκεί θα συνεχίσει προς το Αμμάν της Ιορδανίας, όπου αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας.

Η πρώτη στάση του πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν είναι τυπική. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΑΕ, σεΐχη Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. Κυβερνητικές πηγές περιγράφουν την επίσκεψη ως κίνηση υψηλού συμβολισμού, που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου και δύναμης σταθερότητας σε μια περιοχή που βρίσκεται ξανά σε οριακή φάση.

Στο επίκεντρο η κρίση στη Μέση Ανατολή

Το ταξίδι γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ρευστότητας. Στο τραπέζι των επαφών, τόσο στο Άμπου Ντάμπι όσο και στο Αμμάν, αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στο μέτωπο της σύγκρουσης, η περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και οι συνέπειες που μπορεί να έχει μια παρατεταμένη αποσταθεροποίηση στην ενέργεια, στο εμπόριο και στις μεταφορές.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά και η συζήτηση για τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της απόλυτης διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη οποιαδήποτε λογική επιβολής τελών διέλευσης ή περιορισμών. Η Ελλάδα, ως μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές δυνάμεις διεθνώς, επιδιώκει να έχει ενεργό ρόλο σε κάθε διεθνή πρωτοβουλία που αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Στάση με στρατηγικό βάθος στα ΗΑΕ

Η ενδιάμεση στάση στο Άμπου Ντάμπι έρχεται να επιβεβαιώσει και το ειδικό βάρος που αποδίδει η Αθήνα στις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ρεπορτάζ της ημέρας σημειώνουν ότι πρόκειται για την πέμπτη επίσκεψη του πρωθυπουργού στα ΗΑΕ, στοιχείο που αποτυπώνει τη σταθερή επένδυση της ελληνικής πλευράς σε μια σχέση με διπλωματικές, οικονομικές και αμυντικές διαστάσεις.

Κυβερνητικές πηγές, μάλιστα, συνδέουν την επίσκεψη και με την επιθυμία της Αθήνας να εκπέμψει μήνυμα πολιτικής παρουσίας μέσα στην κρίση, ειδικά μετά τις νέες επιθέσεις που αναφέρθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων των ΗΑΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική παρουσία στην περιοχή επιχειρεί να συνδυάσει το διπλωματικό στίγμα με τη σαφή τοποθέτηση υπέρ της σταθερότητας και των ανοιχτών θαλάσσιων οδών.

Η Σύνοδος στο Αμμάν και το επόμενο βήμα

Ο δεύτερος σταθμός του ταξιδιού είναι το Αμμάν, όπου αύριο, Τετάρτη 6 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί η 5η Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Η τριμερής αυτή συνάντηση εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια ενίσχυσης των συνεργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο, με αιχμή τόσο τα ζητήματα ασφάλειας όσο και την πολιτική συνεννόηση σε μια ζώνη που παραμένει εξαιρετικά εύφλεκτη.

Το στίγμα του ταξιδιού, πάντως, είναι ξεκάθαρο: η Αθήνα θέλει να είναι παρούσα στις εξελίξεις, όχι ως απλός παρατηρητής, αλλά ως παράγοντας που διεκδικεί ρόλο στις συζητήσεις για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο. Και αυτός είναι ο λόγος που η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Άμπου Ντάμπι και Αμμάν αποκτά βαρύτητα που ξεπερνά κατά πολύ το τυπικό διπλωματικό πρωτόκολλο.

