Ο Πλεύρης τραβά τη γραμμή: Στο στόχαστρο άδειες και άσυλο αλλοδαπών που κατηγορούνται για εγκλήματα

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μπαίνει το καθεστώς νομιμότητας αλλοδαπών που κατηγορούνται για πράξεις οι οποίες κρίνονται απειλή για τη δημόσια τάξη. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, ο Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή να εξεταστεί η ανάκληση άδειας διαμονής ή διεθνούς προστασίας σε συγκεκριμένες υποθέσεις που έχουν ήδη προκαλέσει έντονη δημόσια αντίδραση. Ο Θάνος Πλεύρης είναι ο εν ενεργεία υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο Πλεύρης τραβά τη γραμμή: Στο στόχαστρο άδειες και άσυλο αλλοδαπών που κατηγορούνται για εγκλήματα
05 Μάι. 2026 12:49
Pelop News

Νέα, πιο σκληρή γραμμή στο πεδίο της νόμιμης παραμονής αλλοδαπών προωθεί το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με εντολή του Θάνου Πλεύρη να εξεταστεί η άρση του καθεστώτος νομιμότητας για πρόσωπα που κατηγορούνται για αξιόποινες πράξεις και θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, η διαδικασία αφορά είτε άδειες διαμονής είτε καθεστώς διεθνούς προστασίας, ανάλογα με την κάθε περίπτωση και με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης κίνησης μπαίνουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δύο υποθέσεις που έχουν απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα. Η πρώτη αφορά 27χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για ασελγείς χειρονομίες σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων στη Σύμη. Η δεύτερη αφορά 28χρονο διανομέα πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη για επιθέσεις με πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά, με θύματα κυρίως γυναίκες.

Διαβάστε επίσης: Καμμένος για Γκίλφοϊλ: «Είμαστε τυχεροί που την έχουμε πρέσβη» – Τι είπε στο αεροδρόμιο

Η γραμμή του υπουργείου

Οι πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι αυτή αντιμετωπίζεται ως πάγια πρακτική: όταν αλλοδαπός φέρεται να εμπλέκεται σε πράξεις που αξιολογούνται ως απειλή για τη δημόσια τάξη, ζητείται η επανεξέταση του καθεστώτος παραμονής του. Η κατεύθυνση αυτή είναι συμβατή με τη γενικότερη δημόσια γραμμή που έχει χαράξει ο υπουργός το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με την οποία η νόμιμη παραμονή στη χώρα συνδέεται με αυστηρούς όρους και μπορεί να ανακαλείται σε περιπτώσεις παραβίασης του πλαισίου.

Η ίδια λογική έχει αποτυπωθεί και σε προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του Θάνου Πλεύρη, ο οποίος έχει μιλήσει για συστηματική επανεξέταση καθεστώτων ασύλου και για ανακλήσεις σε περιπτώσεις που, κατά την κυβερνητική αξιολόγηση, δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις παραμονής. Τον Φεβρουάριο είχε δηλώσει ότι έως τον Ιούνιο του 2026 θα προχωρούσαν πάνω από 1.000 ανακλήσεις ασύλου, υπογραμμίζοντας ότι το άσυλο δεν αποτελεί μόνιμο και αμετάβλητο καθεστώς.

Τι σημαίνει πρακτικά η διαδικασία

Στην πράξη, η διαδικασία που περιγράφεται από το υπουργείο μπορεί να οδηγήσει είτε σε ανάκληση άδειας διαμονής είτε σε ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εφόσον κριθεί ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι αυτόματο, αλλά περνά από διοικητική και νομική αξιολόγηση ανά περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι η κυβερνητική εντολή ανοίγει τη διαδικασία ελέγχου, δεν ισοδυναμεί όμως από μόνη της με τελεσίδικη απώλεια του καθεστώτος για τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:11 Σύμη: Σοκ από τις καταγγελίες για προσέγγιση ανηλίκων – Στο 2027 η δίκη των δύο Αιγυπτίων
14:00 Πάτρα: Βλάβη στον Γλαύκο, λύματα στη θάλασσα, πολλά ερωτηματικά – Βανταράκης: «Δύσκολη» η κολύμβηση
13:54 «Πάρτε τη δική μου καρδιά»: Η μητέρα της Μυρτούς λυγίζει για το τελευταίο βράδυ και το άγγελμα του θανάτου
13:51 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό: Έργα και εκτροπές έως τις 7 Μαΐου
13:40 Τέλος στο «rollercoaster» για ένα ζώδιο: Νέα εποχή ευκαιριών
13:40 FNL Awards 2026: Η Ζάκυνθος πρωταγωνίστρια στη Δυτική Ελλάδα, διακρίσεις και για Ηλεία – Εκτός λίστας Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία
13:37 Ο Μαρινάκης ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο: «Πάνω από 20 επικοινωνίες Ανδρουλάκη – Χατζηδάκη» για τις Ανεξάρτητες Αρχές
13:27 «Του έσπασε όλη τη γνάθο»: Η μητέρα του 17χρονου με αυτισμό συγκλονίζει από το νοσοκομείο
13:23 Χάος στα Στενά του Ορμούζ: Παρεμβολές σε GPS και AIS «εξαφανίζουν» πλοία από τα ραντάρ
13:18 Στη φυλακή η 54χρονη για τη μαχαιριά στη Ρόδο – Το βαρύ κατηγορητήριο και οι ισχυρισμοί της
13:10 Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή μετά από 27 χρόνια – Τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο πριν από την ιστορική ομιλία
13:10 Στην Αθήνα η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς παγκοσμίως
13:07 Πού θα δείτε την μεγάλη μονομαχία Αρσέναλ-Ατλέτικο
13:02 Πάτρα: Χωρίς νερό τα Καμίνια για έξι ώρες – Η βλάβη φέρνει διακοπή υδροδότησης την Τετάρτη
13:00 Τετ α τετ Μητσοτάκη-Κατσανιώτη: Η συνάντηση στου Μαξίμου πριν από την ΚΟ της ΝΔ
12:56 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής έχουν όλα τα στοιχεία για να κοιτάξουν ψηλά
12:54 Ο Κ. Μητσοτάκης σε Άμπου Ντάμπι και Αμμάν με φόντο τη φωτιά στη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ
12:50 Ο Αίολος Αγυιάς ήττα στο Αίγιο και τώρα πλέι-οφ με Αραχωβίτικα/Ακταίο – Τι δήλωσε ο Βασίλης Σκέντζος
12:49 Ο Πλεύρης τραβά τη γραμμή: Στο στόχαστρο άδειες και άσυλο αλλοδαπών που κατηγορούνται για εγκλήματα
12:46 ΠΟΥ: Επτα τα κρούσματα χανταϊού σε επιβάτες του κρουαζερορόπλοιου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ