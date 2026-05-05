Ο Πλεύρης τραβά τη γραμμή: Στο στόχαστρο άδειες και άσυλο αλλοδαπών που κατηγορούνται για εγκλήματα

Νέα, πιο σκληρή γραμμή στο πεδίο της νόμιμης παραμονής αλλοδαπών προωθεί το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με εντολή του Θάνου Πλεύρη να εξεταστεί η άρση του καθεστώτος νομιμότητας για πρόσωπα που κατηγορούνται για αξιόποινες πράξεις και θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, η διαδικασία αφορά είτε άδειες διαμονής είτε καθεστώς διεθνούς προστασίας, ανάλογα με την κάθε περίπτωση και με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης κίνησης μπαίνουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δύο υποθέσεις που έχουν απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα. Η πρώτη αφορά 27χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για ασελγείς χειρονομίες σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων στη Σύμη. Η δεύτερη αφορά 28χρονο διανομέα πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη για επιθέσεις με πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά, με θύματα κυρίως γυναίκες.

Η γραμμή του υπουργείου

Οι πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι αυτή αντιμετωπίζεται ως πάγια πρακτική: όταν αλλοδαπός φέρεται να εμπλέκεται σε πράξεις που αξιολογούνται ως απειλή για τη δημόσια τάξη, ζητείται η επανεξέταση του καθεστώτος παραμονής του. Η κατεύθυνση αυτή είναι συμβατή με τη γενικότερη δημόσια γραμμή που έχει χαράξει ο υπουργός το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με την οποία η νόμιμη παραμονή στη χώρα συνδέεται με αυστηρούς όρους και μπορεί να ανακαλείται σε περιπτώσεις παραβίασης του πλαισίου.

Η ίδια λογική έχει αποτυπωθεί και σε προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του Θάνου Πλεύρη, ο οποίος έχει μιλήσει για συστηματική επανεξέταση καθεστώτων ασύλου και για ανακλήσεις σε περιπτώσεις που, κατά την κυβερνητική αξιολόγηση, δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις παραμονής. Τον Φεβρουάριο είχε δηλώσει ότι έως τον Ιούνιο του 2026 θα προχωρούσαν πάνω από 1.000 ανακλήσεις ασύλου, υπογραμμίζοντας ότι το άσυλο δεν αποτελεί μόνιμο και αμετάβλητο καθεστώς.

Τι σημαίνει πρακτικά η διαδικασία

Στην πράξη, η διαδικασία που περιγράφεται από το υπουργείο μπορεί να οδηγήσει είτε σε ανάκληση άδειας διαμονής είτε σε ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εφόσον κριθεί ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι αυτόματο, αλλά περνά από διοικητική και νομική αξιολόγηση ανά περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι η κυβερνητική εντολή ανοίγει τη διαδικασία ελέγχου, δεν ισοδυναμεί όμως από μόνη της με τελεσίδικη απώλεια του καθεστώτος για τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

