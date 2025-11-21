Ο καιρός σήμερα 21/11: Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, η πρόγνωση για την Πάτρα

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας αλλά και βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ για την κακοκαιρία σημειώνοντας πως οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στην Ήπειρο, στο Ιόνιο και στην Αιτωλοακαρνανία θα συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή.

Σήμερα Παρασκευή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Την ίδια ώρα, σημειώνεται πως βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη επικράτεια θα επικρατήσουν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, ενώ οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες.

Αναλυτικά, τα φαινόμενα θα εντοπιστούν στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ αλλού θα υπάρξουν νεφώσεις με σποραδικές βροχές.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 4-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασίες ανά περιοχή:

Δυτική Μακεδονία: 5-17°C

Μακεδονία, Θράκη: 13-22°C

Θεσσαλία: 9-22°C

Ήπειρος, Δυτική Στερεά: 12-19°C

Υπόλοιπη Στερεά: 15-22°C

Πελοπόννησος: 8-23°C

Νησιά Ιονίου: 17-20°C

Βόρειο/Ανατολικό Αιγαίο: 12-22°C

Κυκλάδες: 17-22°C

Δωδεκάνησα: 18-23°C

Κρήτη: 9-24°C

Αττική: 17-21°C

Θεσσαλονίκη: 17-22°C

