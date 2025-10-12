Ο καιρός σήμερα Κυριακή: Πτώση της θερμοκρασίας, πού θα σημειωθούν βροχές, η πρόγνωση για την Πάτρα

Νέα μεταβολή παρουσιάζει σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Μετά τις ηλιόλουστες ημέρες που προηγήθηκαν, αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενισχυμένοι άνεμοι, κυρίως στα ανατολικά και δυτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση.

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στο νότιο Ιόνιο, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με εκδήλωση τοπικών βροχών. Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια –ιδίως στα βόρεια τμήματα– και την Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέχρι το μεσημέρι.

Στην Πάτρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με διαστήματα αραιής συννεφιάς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, έως 4 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και στο νότιο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά, αναμένονται βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 21 έως 23 βαθμούς, ενώ στα νησιά και τη νότια Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Δευτέρα 13 Οκτωβρίου: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα τοπικών βροχών στη νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βόρειοι 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 25 βαθμούς στη νότια Κρήτη.

Τρίτη 14 Οκτωβρίου: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και τη δυτική Κρήτη. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου: Τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



