Ο καιρός σήμερα, πότε αναμένεται κορύφωση της «ψυχρής εισβολής», η πρόγνωση για την Πάτρα

Τις τελευταίες ώρες ο καιρός παρουσιάζει ραγδαία επιδείνωση πολλές περιοχές της Ελλάδας να έχουν ντυθεί ήδη στα «λευκά».

Σήμερα, Δευτέρα 12/01/ 2026, αναμένεται η κορύφωση της «ψυχρής εισβολής», με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα και θυελλώδεις ανέμους έως 7-8 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, έντονο κύμα ψύχους θα επικρατήσει στη χώρα σήμερα με χαμηλές θερμοκρασίες. Χιονοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της ηπειρωτικής χώρας, σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες), από νωρίς το πρωί σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της), και στα ορεινά -ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Στην Πάτρα το θερμόμετρο θα κάνει …βουτιά από τους 13 βαθμούς την Κυριακή θα πέσει σήμερα στον ένα βαθμό (τις μεσημβρινές ώρες θα φθάσει τους 6 βαθμούς).

Στα Καλάβρυτα η θερμοκρασία καθόλη τη διάρκεια της ημέρας θα παραμείνει κάτω από το μηδέν και θα φθάσει ακόμη και τους -4 βαθμούς, με λιακάδα, από το πρωΐ και στην συνεχεια.

Στο Αγρίνιο πολικό ψύχος με θερμοκρασία μέχρι και -1 βαθμό, με ηλιοφάνεια.

Στον Πύργο Ηλείας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 5 βαθμούς, με ισχυρούς ανέμους 5-6 μποφόρ.

«Σήμερα η πιο κρύα μέρα»

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί και η Εύβοια, αλλά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τη Δευτέρα αναμένεται να χιονίσει σε χαμηλά υψόμετρα, ακόμη και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπως η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Σκύρος και η Εύβοια, ενώ ταυτόχρονα αναμένονται χιονοπτώσεις σε ημιορεινές περιοχές, ακόμη και στην Πελοπόννησο, στα ημιορεινά της Κρήτης, ίσως και στα ημιορεινά των Κυκλάδων.

Όπως ανέφερε, οι ποσότητες χιονιού που θα πέσουν δεν θα είναι μεγάλες, ενώ το φαινόμενο γενικά θα έχει μικρή διάρκεια. Στην Αττική φαίνεται ότι δεν θα δούμε χιόνια, παρά μόνο μικρή ποσότητα πιθανότατα στην Πάρνηθα. Ωστόσο, αναμένεται τσουχτερό κρύο.

Η Δευτέρα θα είναι η πιο κρύα μέρα, αλλά το πιο κρύο πρωινό θα είναι το πρωί της Τρίτης που αναμένονται και αρνητικές θερμοκρασίες όχι μόνο στα βόρεια προάστια, αλλά ίσως και στο κέντρο της Αθήνας με το θερμόμετρο να φτάνει τους 0 βαθμούς.

Θα πέσουν χιόνια στην Αττική;

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος με μία ανάρτησή του στο Facebook αναφέρεται στο ενδεχόμενο να πέσουν χιόνια στην Αττική, όπου υπάρχει πλήρης ασυμφωνία των μοντέλων, ακόμη και λίγες ώρες πριν την έλευση της ψυχρής μάζας.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε δική του ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook, γράφει «χωρίς δυναμική το “μπάσιμο” του χιονιά για την Αττική» και προσθέτει:

«Ακολουθούν τα υψόμετρα των χιονοπτώσεων (όχι χιονοστρώσεων) τις επόμενες 24 ώρες.

Στην πρώτη γραμμή για αξιόλογες χιονοπτώσεις εκτός από τα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας είναι οι περιοχές: Εύβοια, Καβάλα, Θάσος, Χαλκιδική, Σποράδες, Πελοπόννησος, Κρήτη.

Αττική: Τα χιόνια θα είναι λίγα, παροδικά χωρίς να δημιουργούν προβλήματα».

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, σε πολλές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών, οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν σε μονοψήφια επίπεδα, δίνοντας ένα ξεκάθαρο χειμωνιάτικο χαρακτήρα στο σκηνικό. Συνολικά η πτώση εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως των 10 βαθμών Κελσίου.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη η ψυχρή εισβολή θα κορυφωθεί, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί και τον παγετό να κάνει την εμφάνισή του τις πρωινές ώρες, προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς, ενώ δεν αποκλείει οι θερμοκρασίες να πέσουν κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών, στοιχείο που απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις μετακινήσεις τις πρώτες ώρες της ημέρας. Από την Τρίτη και μετά, ωστόσο, διαφαίνεται μια σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες τιμές, με την Τετάρτη να επανέρχεται σε επίπεδα λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Όσον αφορά τον υετό και ειδικότερα τις χιονοπτώσεις, τα χιόνια θα αφορούν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της χώρας. Για την Κυριακή η ΕΜΥ προβλέπει τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Τη Δευτέρα στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο βροχές ή χιονόνερο και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, στις πόλεις -και ειδικά για την Αττική- τα θερμοκρασιακά όρια στην ανώτερη ατμόσφαιρα παραμένουν επισφαλή , γεγονός που δεν επιτρέπει ακόμη σαφή συμπεράσματα για τις χιονοπτώσεις. Η αβεβαιότητα μεταξύ των προγνωστικών μοντέλων παραμένει αυξημένη και μια πιο αξιόπιστη εκτίμηση αναμένεται αύριο, Κυριακή, δηλαδή περίπου ένα 24ωρο πριν από τα πιο κρίσιμα χρονικά σημεία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα (Κυριακή 11-01-26) στη χώρα μας, με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους, ανέμους και στα ορεινά – ημιορεινά, αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.

Πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14-01-26).

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές, εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης, όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Έντονο κύμα ψύχους θα επικρατήσει στη χώρα με χαμηλές θερμοκρασίες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της ηπειρωτικής χώρας (ενδεικτικό ύψος 300 – 400 μέτρα), σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες), από νωρίς το πρωί σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της), και στα ορεινά -ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες.Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός. Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές – ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Σημειώνεται ότι στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία καθώς και τα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3)έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03(μείον 3) έως (00) μηδέν βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη τιμή της σταβόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτηθα φτάσει τους 09 με 13 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναιολικός και κατά τόπους ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία νεφώσεις με χιονόνερο, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη,την ανατολική Μακεδονία καθώς και στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές -ημιορεινές και πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία (πλην Χαλκιδικής και ανατολικών τμημάτων) λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι τις πρωινές ώρες με χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και γρήγορα γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια -παραθαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Η ελάχιστη από -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη από 04 έως 05 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Στη Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και η μέγιστη από 02 έως 04 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές, χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια -παραθαλάσσια.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, σε περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και των Σποράδων με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικό ύψος 300 – 400 μέτρα) καθώς και στα πεδινά της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της).

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά θαλάσσια -παραθαλάσσια 7 και πρόσκαιρα τοπικά στα βορειοανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές,χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης, όπου από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία στις Κυκλάδες θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και στην Κρήτη αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε πεδινές περιοχές των νήσων Λήμνου, Λέσβου και Χίου. Στα Δωδενάνησα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7,στα νοτιοανατολικά από το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 03 έως 11 με 12βαθμούς Κελσίου. Στα Δωδεκάνησα από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, πρόσκαιρα μέχρι τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 03 με 04 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-01-2026

Στην Κρήτη, τις ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία αν και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 05 με 07 βαθμούς, στα κεντρικά τους 08 με 11 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 βαθμούς Κελσίου.Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, την Κρήτη και τη Θράκη. Τοπικα περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα.Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινέςώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωίστα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-01-2026

Αραιές νεφώσεις οι οποίες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά και τα βορειοανατολικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

