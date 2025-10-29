Ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος αύριο (30/10/2025), χωρίς όμως να υπάρχουν πιθανότητες για βροχές

Οι προβλέψεις για τη Δυτική Ελλάδα

Ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος αύριο (30/10/2025), χωρίς όμως να υπάρχουν πιθανότητες για βροχές
29 Οκτ. 2025 19:37
Pelop News

Συννεφιασμένος θα είναι αύριο (30/10/2025) ο καιρός και όπως ενημερώνει η ΕΜΥ χωρίς όμως να υπάρχουν πιθανότητες για βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σχεδόν καθόλου, αφού θα φτάσει μέχρι τους 23 βαθμούς.

Αναλυτικά σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, αυτός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στα βορειοδυτικά.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά και στα δυτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι στις περισσότερες περιοχές μεταβλητοί ασθενείς, στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες από βόρειες διευθύνσεις, έως 5 μποφόρ στα νοτιοανατολικά, ενώ η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στα βόρεια και από το βράδυ και στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στη Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες -Κρήτη
Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νότια έως 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:58 Ο Μήτογλου για τρία ακόμη χρόνια παραμένει στον Παναθηναϊκό
19:46 «Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα» ΦΩΤΟ
19:37 Ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος αύριο (30/10/2025), χωρίς όμως να υπάρχουν πιθανότητες για βροχές
19:36 Το «Δέντρο των Ξωτικών» και τα Έξι Βασίλεια των Χριστουγέννων!
19:26 Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στη Τζαμάικα, τουλάχιστον 30 νεκροί!
19:15 Σουδάν: Πτώματα χιλιάδων γυναικών και παιδιών σε αιματοβαμμένους δρόμους, απειλείται με αποσταθεροποίηση ολόκληρη η Ανατολική Αφρική
19:10 Ομόφωνα εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός για τους κοινόχρηστους χώρους της Πάτρας – Πότε θα εφαρμοστεί
19:06 Πρωτοφανής απόφαση, 15 χρόνια στο συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
19:02 «Απόβαση» διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια από αγρότες της Αχαΐας
18:55 Γαλλία: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχθηκαν «εν μέρει» τη συμμετοχή τους στη ληστεία του Λούβρου
18:48 Ν. Παπανδρέου: Ακροδεξιά Οργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
18:43 Κορδός στον Peloponnisos FM: «Το όραμα μας για τις ακαδημίες της ΕΑΠ»
18:31 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο Πεντάγωνο, τα αποκαλυπτήρια, ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Ξέχασαν 80χρονη επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου σε νησί και τη βρήκαν νεκρή!
18:23 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2026 αναδεικνύει το έλλειμμα ηγεσίας της
18:18 Γάζα: Γιατί η εκεχειρία βρίσκεται πλέον σε τεντωμένο σχοινί
18:08 Μαστεκτομή και Άμεση Αποκατάσταση: Ένα Χειρουργείο για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής
18:04 Φοινικούντα: Τα κομμάτια του παζλ και το γεμάτο πορτοφόλι του συνεργού της διπλής δολοφονίας
18:00 Καλλιτεχνική επιμέλεια από τον Αλέξανδρο Χάχαλη στην παρουσίαση του βιβλίου της Ζαχαρούλας Παπαδάκη
17:47 Αποκαλύψεις Guardian: Ο μισθοφόρος Οράτιου Πότρα πίσω από την απόπειρα πραξικοπήματος στη Ρουμανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ