Ο Καραγκιόζης φέρνει το Πάσχα στον μπερντέ της Πάτρας με κόκκινα αυγά και πολύ γέλιο

Μια νέα πασχαλινή παράσταση θεάτρου σκιών έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα, με τον Χρήστο Πατρινό να ανεβάζει μια κωμωδία γεμάτη χιούμορ, παράδοση και γιορτινή ατμόσφαιρα. Ο αγαπημένος ήρωας του θεάτρου σκιών επιστρέφει για δύο μόνο παραστάσεις στο «Περί Σκιών».

27 Μαρ. 2026 13:58
Τη νέα πασχαλινή παράσταση θεάτρου σκιών με τίτλο «Ο Καραγκιόζης και το δέντρο με τα κόκκινα αυγά» παρουσιάζει ο καραγκιοζοπαίχτης Χρήστος Πατρινός στο «Περί Σκιών», στην οδό Νόρμαν 20, στον Άγιο Διονύσιο της Πάτρας.

Η παράσταση θα δοθεί μόνο για δύο εμφανίσεις, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, με ώρα έναρξης στις 5:30 το απόγευμα.

Πρόκειται για μια νέα κωμωδία, στην οποία οι ήρωες του μπερντέ μπλέκονται σε μια πασχαλινή ιστορία γεμάτη κόκκινα αυγά, ανατροπές και άφθονο γέλιο. Το έργο συνδυάζει την κωμική διάθεση με το παραδοσιακό στοιχείο, ενώ παράλληλα περνά και το γιορτινό μήνυμα της αγάπης και της χαράς.

Η παράσταση απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, με τον Χρήστο Πατρινό να υπόσχεται ένα απογευματινό γεμάτο ζωντάνια, χιούμορ και πασχαλινό χρώμα, από την αρχή έως το τέλος.

Οι δύο παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν:
το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 5:30 μ.μ.
και την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 5:30 μ.μ.

Για κρατήσεις θέσεων, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο 6977355402.

Το «Περί Σκιών» βρίσκεται στη Νόρμαν 20, στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα, ενώ η γενική είσοδος είναι 7 ευρώ. Στο πλαίσιο των παραστάσεων θα γίνει και κλήρωση για φιγούρες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:30 «Θέλει να με βγάλει από το σπίτι»: Η 77χρονη μίλησε στο δικαστήριο για τον καβγά με τον 82χρονο σύζυγό της
15:22 «Μας έκρυψε την αλήθεια»: Οργή βουλευτών με τον Τραμπ, αποχώρησαν από την απόρρητη ενημέρωση για το Ιράν
15:06 Πάνω από 50.000 Starlink στο Ιράν: Το δίκτυο που μεγαλώνει στη σκιά του πολέμου
15:00 Στην Πάτρα την Τρίτη ο Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ο υπουργός δίνει το σύνθημα – Σύσκεψη στην Περιφέρεια για την αντιπυρική περίοδο
14:58 Δυτική Αχαΐα: Μειώθηκαν κατά 65% οι κλοπές μετά την ενίσχυση με ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ
14:54 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για το 10 μηνών βρέφος στην Πάτρα: Είχε κινητοποιηθεί δύο χρόνια πριν για τη μητέρα και τον 13χρονο αδελφό της
14:50 Η Ελλάδα γίνεται παράδειγμα για την Ισπανία στους ελέγχους των ηλεκτρονικών τσιγάρων
14:49 Ο προϋπολογισμός του Δήμου, δεν είναι τεχνική διαδικασία, είναι βαθύτατα πολιτική πράξη, που αποτυπώνει προτεραιότητες και επιλογές
14:46 Η Ευρώπη ψάχνει απαντήσεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή – Δείτε live τη συνεδρίαση του Eurogroup
14:43 Στο ΓΕΛ Ρίου το 1821 βγήκε από τα βιβλία και πέρασε μπροστά στα μάτια των μαθητών ΦΩΤΟ
14:40 Τέλος οι οθόνες πριν τα 2: Η Βρετανία έδωσε νέες οδηγίες στους γονείς
14:37 Συνελήφθη στον Πύργο καταζητούμενος για κλοπές – Εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης τριών ετών
14:35 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαρτίου
14:33 Αρχαία Ολυμπία: Χειροπέδες για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκε σχεδόν ένα κιλό κάνναβης ΦΩΤΟ
14:29 Αγρίνιο: Έκλεψε μοτοποδήλατο και κυκλοφορούσε με μπαλτά, πριόνι και μαχαίρι
14:27 Πήρε το κινητό με πρόσχημα «επείγουσα κλήση» – Χειροπέδες σε 15χρονη στην Πάτρα
14:26 Τραμπ on air: Η ατάκα στην παρουσιάστρια του Fox που προκάλεσε αμηχανία
14:25 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:18 Η Πάτρα θυμάται τον Νίκο Μπελογιάννη με την προβολή της ταινίας «Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο»
14:13 «Σπασμένα Τακούνια» στην Πάτρα: Μια βραδιά με γέλιο, μουσική και γυναικεία ανατροπή στο Πάνθεον
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
