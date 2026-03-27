Ο Καραγκιόζης φέρνει το Πάσχα στον μπερντέ της Πάτρας με κόκκινα αυγά και πολύ γέλιο

Τη νέα πασχαλινή παράσταση θεάτρου σκιών με τίτλο «Ο Καραγκιόζης και το δέντρο με τα κόκκινα αυγά» παρουσιάζει ο καραγκιοζοπαίχτης Χρήστος Πατρινός στο «Περί Σκιών», στην οδό Νόρμαν 20, στον Άγιο Διονύσιο της Πάτρας.

Η παράσταση θα δοθεί μόνο για δύο εμφανίσεις, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, με ώρα έναρξης στις 5:30 το απόγευμα.

Πρόκειται για μια νέα κωμωδία, στην οποία οι ήρωες του μπερντέ μπλέκονται σε μια πασχαλινή ιστορία γεμάτη κόκκινα αυγά, ανατροπές και άφθονο γέλιο. Το έργο συνδυάζει την κωμική διάθεση με το παραδοσιακό στοιχείο, ενώ παράλληλα περνά και το γιορτινό μήνυμα της αγάπης και της χαράς.

Η παράσταση απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, με τον Χρήστο Πατρινό να υπόσχεται ένα απογευματινό γεμάτο ζωντάνια, χιούμορ και πασχαλινό χρώμα, από την αρχή έως το τέλος.

Οι δύο παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν:

το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 5:30 μ.μ.

και την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 5:30 μ.μ.

Για κρατήσεις θέσεων, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο 6977355402.

Το «Περί Σκιών» βρίσκεται στη Νόρμαν 20, στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα, ενώ η γενική είσοδος είναι 7 ευρώ. Στο πλαίσιο των παραστάσεων θα γίνει και κλήρωση για φιγούρες.

