Ο Καραγκιόζης… μεγάλωσε: Οι «Νύχτες με Καραγκιόζη» επιστρέφουν στο Θέατρο Act για ενήλικες

Στο Θέατρο Act στην Πάτρα επιστρέφει ο δεύτερος κύκλος με τις «Νύχτες με Καραγκιόζη», φέρνοντας το θέατρο σκιών σε μια σύγχρονη, αιχμηρή και αποκλειστικά ενήλικη εκδοχή, μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού στον πρώτο κύκλο παραστάσεων.

Οι «Νύχτες με Καραγκιόζη – Vol. 2» συνεχίζουν στο Θέατρο Act, μετά την επιτυχία των πρώτων παραστάσεων, έπειτα από ζήτηση των θεατών. Ο Καραγκιόζης παρουσιάζεται διαφορετικός από το κλασικό στερεότυπο, με σύγχρονη ματιά και σαρκαστικό λόγο, απευθυνόμενος αποκλειστικά σε ενήλικο κοινό.

Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει διαφορετικές παραστάσεις θεάτρου σκιών, καθεμία με ξεχωριστή θεματική και ύφος, συνοδευόμενες από ζωντανή μουσική. Συμμετέχουν οι Λύσανδρος Παναγόπουλος (λαούτο, τραγούδι) και Χρήστος Λουκόπουλος (κλαρίνο), δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με σύγχρονες αναγνώσεις.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 29 Ιανουαρίου με το έργο «Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» και στις 5 Φεβρουαρίου με το «Ο Καραγκιόζης Γραμματικός», στις 21:00, στο Θέατρο Act (Γεροκωστοπούλου 65). Η είσοδος είναι αυστηρά για άτομα άνω των 18 ετών, με γενική τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ και προπώληση μέσω της πλατφόρμας more.com.

Ο δεύτερος κύκλος των «Βραδιών με Καραγκιόζη» επιχειρεί να επανασυστήσει το θέατρο σκιών ως μια βραδινή εμπειρία για ενήλικες, σπάζοντας τα στερεότυπα και μεταφέροντας τον εμβληματικό ήρωα σε ένα νέο, πιο αιχμηρό και σύγχρονο πλαίσιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



