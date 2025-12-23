Ο «Καρυοθραύστης» στη Ναύπακτο τη Δευτέρα 29/12

Ο Δήμος Ναυπακτίας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα ξεχωριστό θεατρικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων, με την πολυαγαπημένη παιδική θεατρική παράσταση «Ο Καρυοθραύστης», από την Παιδική Σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου, τη Δευτέρα, 29/12/ 2025 και ώρα 20:00’ στην Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα, με ελεύθερη είσοδο.

Μία παραμυθένια ιστορία που μαγεύει

Η Κέλλυ Σταμουλάκη, βασισμένη στο κλασικό παραμύθι του E.T.A. Χόφμαν «Ο Καρυοθραύστης και ο Βασιλιάς των Ποντικών», μας αφηγείται την ονειρική ιστορία της Κλάρα, μιας νεαρής κοπέλας που βυθίζεται σε έναν κόσμο γεμάτο θαύματα, χορούς και μυστήρια. Με τη βοήθεια του θαρραλέου Καρυοθραύστη, η Κλάρα έρχεται αντιμέτωπη με τον κακό Βασιλιά των Ποντικών και ξεκινά ένα μαγευτικό ταξίδι προς τη γη των γλυκών. Στο δρόμο τους συναντούν ζαχαρωτά που χορεύουν, ευγενικές νεράιδες και απρόβλεπτες μάγισσες, μεταφέροντας τους θεατές σε έναν κόσμο όπου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.

Η παιδική παράσταση «Καρυοθραύστης» αποτελεί μία συναρπαστική σύνθεση θεάτρου, χορού και μουσικής, με καλοδουλεμένους διαλόγους, εντυπωσιακές ερμηνείες, έξυπνα σκηνικά και εκθαμβωτικά κοστούμια. Η σκηνοθεσία αξιοποιεί 3 αλλαγές σκηνικών, 25 κοστούμια και πολλές εντυπωσιακές κατασκευές, ενώ τα ρομαντικά κοστούμια και τα σκηνικά του Σάββα Πασχαλίδη μεταφέρουν το κοινό στον μαγικό κόσμο του παραμυθιού. Η αξεπέραστη μουσική του Τσαϊκόφσκι, σε συνδυασμό με την πρωτότυπη μουσική σύνθεση της Ελένης Καρβέλη, ενισχύουν τη μαγεία και τη δραματουργία του έργου.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Τοπαλίδης, Ελένη Καρβέλη, Στέλλα Μπονάτσου, Στέλιος Καραγεωργίου, Αμελί Μαρκάκη και Μάριος Νίκας.

