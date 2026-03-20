Ο καθηγητής Γιάννης Μάζης στην «Π»: «Δεν τελειώνει εύκολα ο πόλεμος»

Ο Ιωάννης Μάζης, καθηγητής γεωπολιτικής και γνωστός για την επιστημονική του αρθρογραφία, αποκαλύπτει στη συνέντευξή του στην «Π» μια λιγότερο γνωστή πλευρά του: Την καλλιτεχνική του ταυτότητα ως ποιητή και ζωγράφου.

Μέσα από την πολυδιάστατη προσέγγιση του, συνδέει τη γεωπολιτική με την τέχνη, αναδεικνύοντας πώς διαφορετικοί τρόποι στοχασμού μπορούν να οδηγούν στην ίδια αναζήτηση: την αλήθεια πίσω από τα επιφαινόμενα.

Η συζήτηση φωτίζει τον ρόλο της ενόρασης, της δημιουργίας και του βίου ως μέσων κατανόησης του ανθρώπου και του κόσμου, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να αναδείξει τον σύγχρονο Αναγεννησιακό Ανθρωπο: τον άνθρωπο που δεν περιορίζεται σε μία μόνο διάσταση γνώσης και έκφρασης.

Θρυαλλίδα για την κουβέντα αυτή, που ξεφεύγει από το ερευνητικό του πεδίο, είναι η σημερινή (ώρα 18:30) τιμητική εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» στην αίθουσα Τέχνης «Ωδείο» (Γερμανού 30), όπου θα πραγματοποιηθεί το εικαστικό και λογοτεχνικό έργο του.

-Πότε προβλέπετε ότι θα σταματήσει ο πόλεμος στο Ιράν;

Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να προβλέψω με βεβαιότητα πότε θα τελειώσει η πολεμική σύρραξη στην ευρύτερη περιοχή, γιατί θα χρειαζόμουν απόρρητα στοιχεία που διαθέτουν μόνο ειδικές υπηρεσίες, όπως η CIA και η Mossad. Από όσα γνωρίζω, πρόκειται για έναν πόλεμο που δεν τελειώνει εύκολα. Οταν τελειώσει, η Μέση Ανατολή, η Κεντρική Ασία και η Μεσόγειος θα έχουν αποκτήσει μια εντελώς νέα γεωπολιτική όψη. Η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι έτοιμη να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

ΕΝΤΙΜΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

-Μπορεί ένας δυνατός στίχος να σταματήσει έναν… πύραυλο;

Ενας δυνατός στίχος ποίησης μπορεί να σταματήσει τα αίτια που θα οδηγούσαν στην εκτόξευση ενός πυραύλου. Η δύναμη του στίχου δεν έγκειται στη φυσική αναχαίτιση του όπλου, αλλά στην ικανότητά του να παρεμβαίνει στην ανθρώπινη βούληση πριν ληφθεί η απόφαση της σύγκρουσης.

-Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να λειτουργήσει αυτή η δύναμη της τέχνης;

Για να είναι αποτελεσματικός ο στίχος, χρειάζονται ανοιχτές ψυχές, ανοιχτές συνειδήσεις και απόλυτη εντιμότητα. Η τέχνη έχει το πλεονέκτημα να «ταξιδεύει με ταχύτητα μεγαλύτερη από το φως», χωρίς να την περιορίζει καμία αδράνεια, και έτσι μπορεί να δράσει εκεί όπου η επιστημονική ανάλυση απλώς παρατηρεί.

-Πώς η ποίηση επηρεάζει την ανθρώπινη βούληση;

Είναι πολύ πιο εύκολο να πείσεις κάποιον μιλώντας στην ψυχή του παρά χρησιμοποιώντας ψυχρά επιχειρήματα. Ενας έντιμος στοχασμός που μετατρέπεται σε τέχνη μπορεί να αναδείξει διεθνείς κοινές αλήθειες και παρονομαστές που βελτιώνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και αποτρέπουν την εχθρότητα.

-Πώς συνδέεται η γεωπολιτική με την τέχνη;

Η γεωπολιτική και η τέχνη έχουν έναν κοινό στόχο: την αναζήτηση της αλήθειας πίσω από τα επιφαινόμενα. Αν και λειτουργούν με διαφορετικές μεθόδους, συμπληρώνουν η μία την άλλη. Η γεωπολιτική αναλύει με ποσοτικά μοντέλα και δεδομένα τις διεθνείς σχέσεις και τις συγκρούσεις. Η τέχνη, αντίθετα, χρησιμοποιεί το βίωμα και την ενόραση, προσφέροντας μια ελευθερία που υπερβαίνει τα αυστηρά επιστημονικά πλαίσια. Μέσα από αυτή τη σύνδεση, η κατανόηση του ανθρώπου και της κοινωνίας γίνεται πιο ολιστική και βαθιά.

Η ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Τι νιώσατε όταν ξεκινήσατε να σπουδάζετε ζωγραφική;

Οταν ξεκίνησα στη Σχολή Καλών Τεχνών, ένιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση, πίστευα ότι ζωγράφιζα ήδη καλά και ότι δεν χρειαζόμουν κανέναν. Στην πορεία, όμως, κατάλαβα πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στην πραγματικότητα και ανακάλυψα τις πολλές οπτικές γωνίες από τις οποίες μπορεί κανείς να προσεγγίσει την τέχνη. Οι συζητήσεις με τους δασκάλους μου με βοήθησαν να εξελιχθώ, βελτιώνοντας τη σκέψη, την τεχνική και το καλλιτεχνικό μου αποτέλεσμα. Εμαθα ότι η βεβαιότητα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της τέχνης και της σκέψης και πλέον επιδιώκω τη διαρκή αναζήτηση, αποφεύγοντας το κλισέ και τη μανιέρα. Η έναρξη των σπουδών μου λειτούργησε ουσιαστικά ως διαδικασία κατάρριψης των προσωπικών μου βεβαιοτήτων, κάτι που θεωρώ πολύτιμο για κάθε στοχαζόμενο άνθρωπο.

-Πώς ορίζεται το «υψηλό» στην τέχνη;

Το υψηλό δεν είναι η διακόσμηση ή η μανιέρα, αλλά η ένταση και η ειλικρίνεια της δημιουργίας που προσεγγίζει την ουσία των πραγμάτων. Στην ποίηση και στη ζωγραφική, αυτό σημαίνει να θίγεις την ανθρώπινη ψυχή και να αναδεικνύεις την αλήθεια χωρίς συμβιβασμούς. Η δημιουργία πρέπει να λειτουργεί ως μέσο αναζήτησης και κατανόησης του κόσμου, όχι μόνο ως αισθητική απόλαυση.

-Μπορεί η τέχνη να προβλέψει ιστορικές εξελίξεις εκεί όπου η επιστήμη απλώς αναλύει;

Η τέχνη διαθέτει τεράστια ικανότητα πρόβλεψης και προαίσθησης. Ενώ η επιστήμη καταγράφει παραμέτρους και γεγονότα, η τέχνη φτάνει στην ουσία και επηρεάζει συνειδήσεις. Ενας στίχος ή ένα έργο μπορούν να σταματήσουν ή να αλλάξουν το νόημα των γεγονότων πριν εκδηλωθούν πλήρως. Η ενόραση, η δημιουργικότητα και η ελευθερία σκέψης που προσφέρει η τέχνη την καθιστούν μοναδικό εργαλείο κατανόησης της πραγματικότητας.

-Τι μήνυμα θέλετε να περάσετε μέσα από την παρουσίαση της καλλιτεχνικής σας πλευράς;

Η αναζήτηση της αλήθειας δεν περιορίζεται σε ένα πεδίο. Η επιστήμη και η τέχνη είναι συμπληρωματικές. Η ποίηση, η ζωγραφική και η γεωπολιτική είναι όλα εργαλεία για να κατανοήσουμε τον άνθρωπο και τον κόσμο. Θέλω οι άνθρωποι να δουν ότι η δημιουργία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μέσο βαθύτερης κατανόησης και ελευθερίας.

