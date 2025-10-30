Ο «Κος Αμιλκάρ» του Yves Jamiaque ζωντανεύει στο θέατρο «Αγορά» από το Ρεφενέ

Η ανανεωμένη θεατρική ομάδα Ρεφενέ επιστρέφει στη σκηνή του θεάτρου «Αγορά» από τις 13 έως τις 29 Νοεμβρίου 2025, παρουσιάζοντας το εμβληματικό έργο του Yves Jamiaque «Ο Κος Αμιλκάρ» — μια τρυφερή και ταυτόχρονα πικρή κωμωδία για την ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρεί την πίστη του στις σχέσεις.

30 Οκτ. 2025 12:16
Ανάμεσα στο χιούμορ και τη μελαγχολία, ο Γάλλος συγγραφέας Yves Jamiaque υπογράφει με τον «Κο Αμιλκάρ» ένα έργο που ισορροπεί με δεξιοτεχνία ανάμεσα στο κωμικό και το τραγικό. Η ιστορία ενός ανθρώπου που, προδομένος από τον έρωτα και τη φιλία, αποφασίζει να «στήσει το δικό του θέατρο» για να ξαναβρεί τη χαμένη του πίστη στους άλλους, επιστρέφει στη σκηνή της Πάτρας σε μια νέα παραγωγή του Ρεφενέ.

Η παράσταση, που πρωτοανέβηκε στο Παρίσι το 1974 στο Théâtre des Bouffes-Parisiens, αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα του Jamiaque, καθώς παντρεύει την ψυχαγωγία με τη φιλοσοφική αναζήτηση. Μιλά για τη μοναξιά, την απώλεια εμπιστοσύνης και την ανάγκη του ανθρώπου να ξαναπιστέψει στα συναισθήματα.

«Απατημένος στον έρωτα… στη φιλία… σε όλα! Και αφού όλοι παίζουν θέατρο, εγώ θα στήσω το δικό μου!»

Η παρέα του Ρεφενέ επιστρέφει με νέα ενέργεια, προσκαλώντας το κοινό σε μια παράσταση όπου το γέλιο και η συγκίνηση συνυπάρχουν.

Συμμετέχουν: Αγγελακοπούλου Ρένα, Αναγνωστόπουλος Χάρης, Αναστασοπούλου Ουρανία, Βλάχος Παναγιώτης, Γαλανοπούλου Πέπη, Γεωργακάκης Γιάννης, Γεωργόπουλος Παναγιώτης, Γιαννούτσος Γιάννης, Θεοδώρου Ρούλα, Καλυβιώτη Χριστίνα, Καραπατάκης Ανδρέας, Κωσταντακόπουλος Γιώργος, Μουρτάς Κώστας, Μπεσσαράμπη Ναταλία, Παναγόπουλος Ανδρέας, Παπαγεωργίου Αντώνης, Στεφανίδης Θεόδωρος, Τασσοπούλου Ελένη, Τσακνάκη Εβελίνα, Φελούρη Ελένη.

INFO:
Θέατρο Αγορά, Καραϊσκάκη 149, Πάτρα
13–29 Νοεμβρίου 2025
Ώρα έναρξης: 21:00 (Σάββατο–Κυριακή 20:00)
Κρατήσεις: 2610 221429 (πρωινά) & 6980 897785
Προπώληση και στο ταμείο του θεάτρου, 2 ώρες πριν την παράσταση

Μόνο για 11 παραστάσεις – ένα θεατρικό ραντεβού με χιούμορ, ευαισθησία και την αφοπλιστική αλήθεια των ανθρώπινων σχέσεων.
