Ο Κώστας Πελετίδης και μέλη της δημοτικής αρχής στην πίτα του Παμμικρασσιατικού

Παρόντες ήταν η Πρόεδρος του Παμμικρασιατικού και Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας Λυδία Καραθανασοπούλου, ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας, ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ Θόδωρος Τουλγαρίδης, μέλη του Συλλόγου και δημότες.

Ο Κώστας Πελετίδης και μέλη της δημοτικής αρχής στην πίτα του Παμμικρασσιατικού
12 Ιαν. 2026 15:19
Pelop News

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, παραβρέθηκε το Σάββατο (10/1) το απόγευμα στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παμμικρασσιατικού Συλλόγου Πατρών, χαιρέτησε και αντάλλαξε ευχές για το 2026.

Παρόντες ήταν η Πρόεδρος του Παμμικρασιατικού και Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας Λυδία Καραθανασοπούλου, ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας, ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ Θόδωρος Τουλγαρίδης, μέλη του Συλλόγου και δημότες.

Στις άλλες εκδηλώσεις κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας που έγιναν το Σαββατοκύριακο (10-11/1) παρέστησαν μέλη της Δημοτικής Αρχής και αντάλλαξαν ευχές:

  • Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς στην πίτα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Νεκταρίου.
  • Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου στην πίτα του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Χαλανδρίτσας, καθώς και στην πίτα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυάς Ελεκίστρας όπου παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος.
  • Ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας στην πίτα του Συλλόγου Λεύκας «Ο Άγιος Νικόλαος».
  • Η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη στην πίτα του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου.
  • Η Δημοτική Σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου «Παναγία η Γηροκομήτισσα».

Ο Κώστας Πελετίδης και μέλη της δημοτικής αρχής στην πίτα του Παμμικρασσιατικού Ο Κώστας Πελετίδης και μέλη της δημοτικής αρχής στην πίτα του Παμμικρασσιατικού

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:24 Πάτρα: Ερευνα για νυν και πρώην αξιωματικό της ΕΛΑΣ – Η εντολή της Εισαγγελίας και τα πρόσωπα
16:16 Αιγιάλεια: Σφοδρή αντίδραση ΠΕΣ για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur: «Θα πλήξει τα αγροτικά προϊόντα και τους παραγωγούς μας»
16:08 Ανησυχητικά στοιχεία για τα τροχαία στη Δυτική Ελλάδα: Αυξήθηκαν τα ατυχήματα τον Δεκέμβριο 2025
16:00 Χανιά: Ανήλικοι είχαν ρημάξει πάνω από 27 μοτοσικλέτες – 10 συλλήψεις
15:51 Άντριους Κουμπίλιους (Ευρωπαίος Επίτροπος): Ταφόπλακα για το NATO η πιθανή βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ
15:40 Η τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου διεκδικεί τον τίτλο της καλύτερης στον κόσμο – Μοναδική ελληνική συμμετοχή στα Best Murals of the World 2025
15:33 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι θα δούμε και ζήσουμε φέτος – Από την έναρξη και τις γειτονιές ως τις παρελάσεις, τα παιδιά και τα νέα δρώμενα
15:27 Δείτε πολλές ΦΩΤΟ από την πίτα του Επιμελητηρίου – Λουλούδης: «Το 2026 να περάσουμε από τα λόγια στα έργα»
15:19 Ο Κώστας Πελετίδης και μέλη της δημοτικής αρχής στην πίτα του Παμμικρασσιατικού
15:08 Κοινωνικές δράσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
15:00 Φαραντούρης για Καρυστιανού: «Δεν προεξοφλώ τη συμμετοχή μου πουθενά – Χρειάζεται σαφές πολιτικό στίγμα»
14:50 «Καμπανάκι» από τον ΕΟΔΥ για τη γρίπη: Στην κορύφωση του κύματος, αυξάνονται οι νοσηλείες
14:44 Τραγωδία στη Ρόδο: Νεογέννητο λίγων ωρών κατέληξε μετά από αεροδιακομιδή στην Κρήτη
14:38 Βελόπουλος από τα δικαστήρια Λάρισας: «Η Ελληνική Λύση θα είναι δίπλα στους συγγενείς μέχρι τέλους»
14:28 Πάτρα: Γυναίκα απειλούσε να πέσει από ταράτσα – Σωτήρια η επέμβαση αστυνομικών ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα στο Ρίο: Σφοδρές καταγγελίες Γιαννόπουλου για καθυστερήσεις και κενά στις έρευνες
14:17 Θεοδωρικάκος: Σε πλήρη λειτουργία η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή – «Στήριξη στους πολίτες με ελέγχους και ανταγωνισμό»
14:12 Γιαννακοπούλου για το κόμμα Καρυστιανού: «Αστάθεια και γενικολογίες μέχρι στιγμής»
14:04 Νέος Κόσμος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο ΒΙΝΤΕΟ
13:52 Αλεξανδρούπολη: 68 αιτήσεις αποζημίωσης από επιχειρήσεις και 150 για ζημιές σε κατοικίες μετά την καταιγίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ