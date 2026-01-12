Ο Κώστας Πελετίδης και μέλη της δημοτικής αρχής στην πίτα του Παμμικρασσιατικού

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, παραβρέθηκε το Σάββατο (10/1) το απόγευμα στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παμμικρασσιατικού Συλλόγου Πατρών, χαιρέτησε και αντάλλαξε ευχές για το 2026.

Παρόντες ήταν η Πρόεδρος του Παμμικρασιατικού και Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας Λυδία Καραθανασοπούλου, ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας, ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ Θόδωρος Τουλγαρίδης, μέλη του Συλλόγου και δημότες.

Στις άλλες εκδηλώσεις κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας που έγιναν το Σαββατοκύριακο (10-11/1) παρέστησαν μέλη της Δημοτικής Αρχής και αντάλλαξαν ευχές:

Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς στην πίτα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Νεκταρίου.

Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου στην πίτα του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Χαλανδρίτσας, καθώς και στην πίτα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυάς Ελεκίστρας όπου παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος.

Ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας στην πίτα του Συλλόγου Λεύκας «Ο Άγιος Νικόλαος».

Η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη στην πίτα του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου.

Η Δημοτική Σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου «Παναγία η Γηροκομήτισσα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



