Ο Κώστας Πελετίδης στην «Π»: Δεν έχουν σχέδιο για το τρένο

Στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Ολα Λέγονται» με τη Μαρίνα Ριζογιάννη και τον Σωτήρη Παπανδρέου, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ξεδίπλωσε το συνολικό όραμα της δημοτικής αρχής για μια πόλη λειτουργική, όμορφη και βιώσιμη, επιμένοντας ότι τα μεγάλα έργα υποδομής πρέπει να συνδυάζονται με κοινωνική υπευθυνότητα και συλλογική διεκδίκηση.

Με κεντρικούς άξονες την υπογειοποίηση του τρένου, την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, τις «αόρατες» υποδομές, την καθαριότητα, τη στήριξη των σχολείων και τη διατήρηση χαμηλών δημοτικών τελών, ο δήμαρχος περιέγραψε μια πόλη που δεν μπορεί να πορεύεται με λογική κοντόφθαλμης διαχείρισης, αλλά με σχέδιο δεκαετιών.

Ο Κώστας Πελετίδης ξεκίνησε θέτοντας το βασικό δίλημμα της διοίκησης: τη συνύπαρξη της καθημερινότητας με τη στρατηγική. «Ο Δήμος είναι κάτι πολύ μεγάλο. Εχει από λεπτομέρειες μέχρι και μεγάλα πράγματα. Και πολλές φορές οι λεπτομέρειες, όπως μια λακκούβα, είναι σπουδαίες, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα» σημείωσε, για να συμπληρώσει ότι τα μεγάλα ζητήματα είναι αυτά που καθορίζουν την πορεία της πόλης για δεκαετίες.

Η δημοτική αρχή, όπως ανέφερε, καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα σχολεία, κοινωνικές δομές, φωτισμό, καθαριότητα και κρίσιμες υποδομές, χωρίς να χάνει τον προσανατολισμό της στους μακροπρόθεσμους στόχους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα έργα που «δεν φαίνονται», αλλά καθορίζουν την ποιότητα ζωής. Η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου σε όλες τις κοινότητες παραμένει βασικός στόχος, με τον δήμαρχο να παραδέχεται ότι πρόκειται για ένα έργο που καθυστέρησε διαχρονικά.

«Φτάσαμε στο 2026 και ακόμα υπάρχουν κοινότητες χωρίς αποχέτευση. Είναι αόρατα έργα και γι’ αυτό δεν τα διεκδίκησε κανείς όσο έπρεπε» τόνισε, εξηγώντας ότι ο βιολογικός καθαρισμός αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων μιας πόλης 250.000 κατοίκων – κάτι που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται επιπόλαια.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το αίτημα για νέο διυλιστήριο νερού. «Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μόνο το σήμερα. Αν είσαι δήμαρχος και βλέπεις μόνο τη θητεία σου, έχεις αποτύχει» υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για υποδομές που ξεπερνούν χρονικά κάθε δημοτική αρχή.

Παραλιακό μέτωπο και υπογειοποίηση πάνε μαζί

Κομβικό σημείο της συζήτησης με τον κ. Πελετίδη αποτέλεσαν η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και η υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής, έργα που -όπως είπε- «είναι αλληλένδετα και αλλάζουν τον χαρακτήρα της πόλης και την περνούν σε άλλο επίπεδο».

Ο δήμαρχος ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στην κυβερνητική στάση, υποστηρίζοντας ότι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης δεν έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για το τρένο.

«Δεν πήραμε σχέδιο, αλλά ούτε θα πάρουμε. Η άποψή μου είναι αυτή, διότι έχω κάνει συνάντηση και έχω μιλήσει μαζί και με τον διευθύνοντα του ΟΣΕ. Εκεί κατάλαβα ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Αυτό που έχουν στον νου τους είναι μια απλοϊκή λύση. Πάνε να περάσουν με μια γραμμή για να παίρνουν τα εμπορεύματα από το λιμάνι. Δεν βλέπουν μπροστά τους ανθρώπους, δεν βλέπουν μπροστά τους πόλεις. Βλέπουν μόνο μια γραμμή για τα εμπορεύματα. Είναι στελέχη τα οποία δεν νοιάζονται για αυτό το οποίο εμείς λέμε ζωή» είπε χαρακτηριστικά.

Ξεκαθάρισε ότι η υπογειοποίηση δεν είναι προσωπική εμμονή της σημερινής δημοτικής αρχής, αλλά θεσμοθετημένη επιλογή που προκύπτει μέσα από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

«Αυτά είναι νομοθετημένα. Δεν τα αλλάζεις επειδή σε βολεύει πολιτικά» ανέφερε.

Ο δήμαρχος εξέφρασε την αγωνία του και για ένα ακόμα σημαντικό πράγμα. Τη Δευτέρα θα γίνει η πρώτη συνάντηση με την ομάδα μελέτης της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου και ο Δήμος χρειάζεται απαντήσεις. «Θα μας παραδώσουν το τεύχος δημοπράτησης για να προχωρήσουμε. Πρέπει να ξεκινήσει το έργο. Γι’ αυτό λέω ότι αυτά είναι σοβαρά ζητήματα».

Ο δήμαρχος επιρρίπτει ευθύνες και στους τοπικούς και θεσμικούς φορείς, κάνοντας λόγο για αδυναμία ή απροθυμία να στηρίξουν με σαφή και καθαρή θέση το σχέδιο της πόλης, όταν αυτό έρχεται σε σύγκρουση με κομματικές σκοπιμότητες. Οπως σημειώνει, στη συνάντηση με τον κ. Κυρανάκη δεν υπήρξε ξεκάθαρη τοποθέτηση από την πλευρά της Περιφέρειας.

«Στη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Κυρανάκη, ο περιφερειάρχης δεν πήρε μια σαφή θέση και να πει “κοιτάξτε να δείτε, για το τρένο θέλουμε αυτό”, ενώ πρόκειται για ένα σχέδιο όχι της δημοτικής αρχής της Λαϊκής Συσπείρωσης, αλλά για ένα σχέδιο που προέρχεται από πολλά χρόνια πριν, έχει εγκριθεί από όλους και προβλέπει ότι το τρένο πρέπει να υπογειοποιηθεί, γιατί είναι αίτημα της πόλης μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Πελετίδης τόνισε ότι θα περίμενε ανάλογη στάση και από τους κυβερνητικούς εκπροσώπους της περιοχής. «Αν έβγαινε ο κύριος Φωτήλας, ως υφυπουργός και ως βουλευτής της πόλης μας, και έλεγε ξεκάθαρα στον υπουργό “κοιτάξτε τι θα κάνετε”, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δεν αρκεί να μιλάμε γενικά για ενότητα· η γενική ενότητα είναι αόριστη αν δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένες θέσεις και διεκδικήσεις» υπογράμμισε.

Κλιματική κρίση και υποδομές

Ο Κώστας Πελετίδης επανέφερε το ζήτημα της χρόνιας υποχρηματοδότησης των δήμων, κάνοντας λόγο για απώλεια 67 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2010, λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων.

«Αν μας έδιναν αυτά που μας χρωστάνε, το έργο της υπογειοποίησης του τρένου θα είχε γίνει. Δεν θα ζητούσαμε τίποτα από κανέναν» δήλωσε, φέρνοντας ως παράδειγμα αντίστοιχα μεγάλα έργα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στα πλημμυρικά φαινόμενα, όπως αυτά στο Ρίο, ο δήμαρχος προειδοποίησε ότι οι παράκτιες πόλεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με σοβαρές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

«Μα ποιο αντλιοστάσιο θα δουλέψει; Αφού βγήκε όλη η θάλασσα στη στεριά. Σε λίγο καιρό αυτό θα είναι μόνιμο φαινόμενο. Αν παρακολουθήσουμε τις κλιματικές αλλαγές και το λιώσιμο των παγετών, οι περιοχές οι οποίες είναι παραθαλάσσιες σε μερικές δεκάδες χρόνια δεν θα υφίστανται. Είμαστε ευάλωτοι απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Είναι εκτεθειμένες οι πόλεις. Σαφέστατα, όλες οι πόλεις».

«Δεν ονειρεύομαι καρέκλες»

Κλείνοντας, ο Κώστας Πελετίδης απέφυγε να απαντήσει ευθέως αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος. Είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την πολιτική ως προσωπική διαδρομή ή ως διεκδίκηση αξιωμάτων και τόνισε πως οι αποφάσεις στον πολιτικό χώρο που τον εκφράζει λαμβάνονται συλλογικά και με κριτήριο τις ανάγκες και τις ευθύνες της κάθε περιόδου.

«Το έχω ξαναπεί: ο Πελετίδης δεν είναι αυτός που ονειρεύεται μια καρέκλα ή μια θέση. Εμείς λειτουργούμε ως συλλογικότητα. Μαζευόμαστε και λέμε ποιος μπορεί και πρέπει να αναλάβει αυτό το καθήκον. Οταν έρθει η ώρα, θα κρίνουμε όλοι μαζί ποιος από εμάς μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα τη συλλογική μας προσπάθεια» ανέφερε.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η στάση αυτή δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό της πολιτικής του πορείας. «Από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω τι συμβαίνει γύρω μου, ήδη από τα φοιτητικά μου χρόνια, δεν έμεινα ούτε μία μέρα αδιάφορος. Και ποτέ δεν κοίταξα τον εαυτό μου. Στον πολιτικό χώρο όπου ανήκουμε, δεν υπάρχει το “εγώ”. Υπάρχει το “εμείς”» σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτή η συλλογική λογική συχνά δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από όλους.

