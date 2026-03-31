Ο Κυριάκος Γκόβας συγκλόνισε το Πανελλήνιο στον Patras Half Marathon – «Κανείς δεν πρέπει να παραιτείται»

Δεν ήταν ένας ακόμη τερματισμός. Ηταν μια στιγμή που συγκλόνισε. Ανάμεσα σε χιλιάδες δρομείς στον Patras Half Marathon, ένας άνθρωπος κατάφερε να ξεχωρίσει όχι για την επίδοσή του, αλλά για τη δύναμη της θέλησής του. Σηκώθηκε από το αναπηρικό αμαξίδιο και με τη βοήθεια των φίλων του Φώτη Δούβρη, Ανδρέα Κομπορόζου και Χρήστου Κατσιρόπουλου, διένυσε 350 μέτρα, κερδίζοντας το πιο θερμό χειροκρότημα.

Ο Κυριάκος Γκόβας μιλάει για στόχους που μεγαλώνουν και για μια διαδρομή που συνεχίζεται. Από τα 100 μέτρα στα 350 και με το βλέμμα ήδη στραμμένο στα 1.000. «Μην παραιτείστε για οτιδήποτε κι αν συμβεί», είναι το μήνυμά του. Ο 60χρονος αθλητής που είχε ένα ατύχημα το 2016, είχε ασχοληθεί για χρόνια με τον αθλητισμό. Μέχρι τα 42 έπαιζε ποδόσφαιρο σε πολλές ομάδες (Θύελλα, Αστραπή, Δόξα Χαλανδρίτσας και άλλες), έκανε πυγμαχία και στη συνέχεια ασχολήθηκε με το τρέξιμο συμμετέχοντας σε πολλούς αγώνες.

Ποια είναι όμως η ιστορία πίσω από τον προχθεσινό τερματισμό;

«Είχα ένα ατύχημα το 2016. Eπεσα από 8 μέτρα. Eίχα τρέξει σε έναν μαραθώνιο στις 13 Νοεμβρίου και 12 ημέρες μετά, της Αγίας Αικατερίνης έπεσα από 8 μέτρα έξω από το σπίτι μου και χτύπησα τον αυχένα μου. Η διάγνωση ήταν τετραπληγία με ατελής βλάβη. Βασικά, είχα γλυτώσει τα χειρότερα, καθώς κινδύνευσε η ζωή μου. Ηταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αφού ο σβέρκος μου ήταν διαλυμένος.

Οι γιατροί μού είπαν ανήμερα του Αγίου Ανδρέα ότι θα μείνω παράλυτος από τον λαιμό και κάτω, το πολύ να μπορούσα να κουνήσω το αριστερό μου χέρι. Μου είπαν ότι δεν θα είχα αισθητικότητα, ουρήσεις, εκκενώσεις, στύση. Εγώ κατευθείαν έφτιαξα μια εικόνα και είπα πως δεν λογαριάζω τους γιατρούς και πως θα περπατήσω ξανά χωρίς να γνωρίζω ακριβώς το μέγεθος της ζημιάς. Είπα επίσης πως θα τερματίσω ξανά σε μαραθώνιο, κάτι το οποίο έκανα σε έναν αγώνα στην Πιερία. Μετά έβαλα στόχο να περπατήσω για 100 μέτρα και στον Patras Half Marathon περπάτησα για 350 μέτρα με τη βοήθεια των φίλων μου. Όταν τελείωσα είχα διάθεση να κάνω τουλάχιστον άλλα 200 μέτρα, ήμουν πολύ καλά».

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω και συγκεκριμένα το διάστημα μετά το ατύχημα που του άλλαξε τη ζωή, ο Κυριάκος Γκόβας, βρήκε τη δύναμη να διαχειριστεί αμέσως την κατάσταση χωρίς να χάσει χρόνο.

«Κατευθείαν έφτιαξα την εικόνα του εαυτού μου, δεν έχασα ούτε λεπτό. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της ενασχόλησής μου με τον αθλητισμό. Ημουν και σκληρός ως άνθρωπος. Πριν κάνω τον πρώτο μου αγώνα και πηγαίνοντας στην πλατεία Γεωργίου για να πάω το νούμερό μου, υπήρχαν κάτι τετράγωνα χαρτάκια στο τραπέζι. Τράβηξα ένα το οποίο έγραφε “Τρέχω για να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Όχι εσένα”. Το έχω κρατήσει από τότε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και εγώ ξεπέρασα τον εαυτό μου κατά 250 μέτρα και ο επόμενος είναι τα 1.000. Και θα το κάνω».

Για να φτάσει στο σημείο να μένει μόνος του, να αυτοεξυπηρετείται και να αθλείται, χρειάστηκε να κάνει πολλή δουλειά, την οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα. «Πήγα αρχικά σε κλινική αποκατάστασης, δεν άκουγα τους φυσικοθεραπευτές, τσακωνόμουν μαζί τους. Κατάφερα να κουνήσω τα χέρια και τα πόδια μου, έκανα διπλή προσπάθεια και έξτρα θεραπείες με αποτέλεσμα να καταφέρω να περπατήσω μέσα στην πισίνα με την πολύτιμη βοήθεια του Απόστολου Αθανασόπουλου. Βγήκα από την κλινική, συνέχισα φυσικοθεραπείες με τον Φώτη Δούβρη στο σπίτι μου και κατάφερα να περπατήσω για 15 μέτρα.

Κάνω εργοθεραπεία για τα χέρια μου γιατί λειτουργούν μόνο τέσσερα δάχτυλα για να μην χάσω αυτό που έχω κερδίσει, μαγειρεύω, παίζω πινγκ – πονγκ, κάνω ιστιοπλοΐα, που με έχει συνεπάρει γιατί πετάω οτιδήποτε τοξικό υπάρχει εκεί έξω».

Μεγάλη στιγμή για τον Γκόβα η στιγμή που περπάτησε 350 μέτρα, την οποία απόλαυσε μέχρι το τέλος: «Με είδαν οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου και χάρηκαν πολύ. Ηταν κάτι πολύ όμορφο. Με χειροκροτούσαν όλοι στον δρόμο, από τα μπαλκόνια, ήταν πολύ συγκινητικό. Η αποστολή μου είναι να βοηθήσω άτομα που έχουν παρόμοια προβλήματα. Εχω επικοινωνήσει με πολλές οικογένειες, έχω επισκεφθεί την κλινική αποκατάστασης, έχω γνωρίσει πολύ κόσμο. Θέλω να στείλω το μήνυμα πως δεν πρέπει να εγκαταλείπουν. Να πολεμάνε. Να φτιάχνουν καινούργιες εικόνες. Να μην παραιτούνται. Κράτησα κάτι πολύ σημαντικό που είπε ο φίλος μου, ο Φώτης Δούβρης. Αν υπήρχε ενσυναίσθηση, ο κόσμος θα ήταν καλύτερος. Θέλω με τους φίλους μου να βγάλουμε έξω αυτά τα παιδιά που είναι εγκλωβισμένα στα σπίτια τους. Είναι περίπου 200 παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα και να ξέρετε πως στις περισσότερες περιπτώσεις, οι γονείς το προκαλούν. Τους απασχολεί τι θα πει ο κόσμος. Ολος ο κόσμος εύχεται υγεία, αλλά μετά από πέντε λεπτά το ξεχνάει. Δεν έχουμε καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όταν είχα το ατύχημα, συνειδητοποίησα πως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και τώρα υπάρχουν δυσκολίες, αλλά η δύναμη του μυαλού απορροφά όλον αυτόν τον πόνο. Τότε υπήρχαν δύο δρόμοι. Ο ένας να είχα παραιτηθεί, να ήμουν σε ένα κρεβάτι και να κλαίω τη μοίρα μου. Ο άλλος αυτός που ακολούθησα. Προσαρμόστηκα στα νέα δεδομένα, είπα ότι η ζωή είναι ωραία, δημιούργησα ευχάριστες εικόνες και συνεχίζω».

