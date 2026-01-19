Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γροιλανδία: Οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του status quo θα ήταν καταστροφική

«Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει, τρέφω βαθιά εκτίμηση για τις ΗΠΑ, έχω σπουδάσει εκεί. Θα εξαντλήσω τις δυνατότητές μου να πείσω με όποιους μπορώ να μιλήσω»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γροιλανδία: Οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του status quo θα ήταν καταστροφική
19 Ιαν. 2026 21:46
Pelop News

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Γροιλανδία στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», που συνδιοργανώνουν το «The Books’ Journal» και το Ωδείο Αθηνών.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης «οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του status quo στη Γροιλανδία θα ήταν καταστροφική», ενώ ανέφερε πως μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε ευθεία αμφισβήτηση του ΝΑΤΟ και ενδεχομένως και η σταγόνα που θα ξεχείλιζε το ποτήρι στις ούτως ή άλλως δύσκολες σχέσεις ΕΕ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει, τρέφω βαθιά εκτίμηση για τις ΗΠΑ, έχω σπουδάσει εκεί. Θα εξαντλήσω τις δυνατότητές μου να πείσω με όποιους μπορώ να μιλήσω ότι αυτή η πολιτική, αν συνεχιστεί, πλήττει πρώτα τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Η απομόνωση των ΗΠΑ από την Ευρώπη δεν είναι κάτι που θα είναι προς όφελος των Αμερικανών…

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παλέψαμε για ένα πλαίσιο διεθνούς δικαίου, αμφισβητήθηκε στην Ουκρανία όπου ο ισχυρός θέλησε να αλλάξει τα σύνορα δια της βίας. Και εμείς δεν θα θέλαμε ποτέ να βρεθούμε σε μια θέση να αμφισβητείται η δική μας κυριαρχία!!! Η πραγματική απάντηση είναι ο ρεαλισμός και η προτεραιοποίηση του εθνικού συμφέροντος. Αν αυτός ο κόσμος δοκιμάζεται, έχουμε μια ιερή υποχρέωση πρώτα και πάνω από όλα να ασφαλίσουμε την πατρίδα μας…

«Το κάνουμε ότι όσο και αν το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που θέλουμε να πορευόμαστε, αν εμείς δεν προβάλλουμε ισχύ και δεν επικοινωνήσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, δεν μπορούμε να περιμένουμε βοήθεια μόνο από ένα πλαίσιο που σήμερα δοκιμάζεται…

H Γροiλανδία είναι νατοϊκό έδαφος και οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του status quo θα ήταν καταστροφική/ Θα συνιστούσε ευθεία αμφισβήτηση του ΝΑΤΟ και ενδεχομένως και η σταγόνα που θα ξεχείλιζε το ποτήρι σε μια δύσκολη σχέση που έχουμε με τις ΗΠΑ. Η Γροιλανδία είναι μέρος του βασιλείου της Δανίας και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Αυτοί είναι οι ιοί που ανησυχούν πολύ τους λοιμωξιολόγους
23:01 «Αποδείχθηκε ποιος λέει την αλήθεια και εμφανίζεται και ποιος λέει ψέματα και κρύβεται», ο Ολυμπιακός για Γιαννακόπουλο
22:53 Αχαΐα: Ώρες αγωνίας για την εξαφάνιση ηλικιωμένου στο χωριό Κρίνος
22:45 «Νομίζαμε ότι απαγωγές συμβαίνουν μόνο στις ταινίες. «Κάτι με ωθεί να συνεχίσω να ψάχνω»: Η ελπίδα της μητέρας του μικρού Μπεν
22:35 Φινάλε του α’ γύρου στην Α1 ΕΣΚΑ-Η: Πρωταθλήτρια χειμώνα η ΑΕ Ροϊτίκων, ο Κεραυνός πήρε το ντέρμπι με τον Αίολο,ΦΩΤΟ
22:26 «Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν δρόμο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και δυναμισμού», Πιερρακάκης μετά το Eurogroup
22:16 Κακοκαιρία: Δείτε που θα είναι κλειστά αύριο τα σχολεία
22:06 Πλακιάς κατά Δεληβοριά για Καρυστιανού: «Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης, η ζημιά έγινε και είναι ανυπολόγιστη»
21:56 Πάτρα: Βαρύ πένθος για την απώλεια του αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη
21:46 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γροιλανδία: Οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του status quo θα ήταν καταστροφική
21:35 Ο αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
21:25 Φυλακές Κορυδαλλού: Το συμβόλαιο θανάτου για το κουμάντο στις πιάτσες ναρκωτικών
21:14 «Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ και ζητούσε να της βρούμε δουλειά», αποκαλύψεις για τη Λόρα
21:02 Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με Δανία και Γροιλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής
20:53 Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Παντούλας
20:42 Εμεινε στο «Χ» ο Αρης κόντρα στην Αιγείρα/Ακράτα
20:31 Η Ελλάδα για το χρυσό, «βούλιαξε» την Ιταλία, προκρίθηκε στα ημιτελικά
20:18 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Μισή μονάδα πάνω η ΝΔ στο 30,2%, με προβάδισμα 16,8 μονάδων
20:08 Αχαΐα: Νέο, το δεύτερο σήμερα, θανάσιμο τροχαίο στην 111, νεκρός 29χρονος
19:59 Γιαννακόπουλος: «Δεν επιθυμώ την καταδίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ