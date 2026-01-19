Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γροιλανδία: Οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του status quo θα ήταν καταστροφική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Γροιλανδία στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», που συνδιοργανώνουν το «The Books’ Journal» και το Ωδείο Αθηνών.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης «οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του status quo στη Γροιλανδία θα ήταν καταστροφική», ενώ ανέφερε πως μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε ευθεία αμφισβήτηση του ΝΑΤΟ και ενδεχομένως και η σταγόνα που θα ξεχείλιζε το ποτήρι στις ούτως ή άλλως δύσκολες σχέσεις ΕΕ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει, τρέφω βαθιά εκτίμηση για τις ΗΠΑ, έχω σπουδάσει εκεί. Θα εξαντλήσω τις δυνατότητές μου να πείσω με όποιους μπορώ να μιλήσω ότι αυτή η πολιτική, αν συνεχιστεί, πλήττει πρώτα τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Η απομόνωση των ΗΠΑ από την Ευρώπη δεν είναι κάτι που θα είναι προς όφελος των Αμερικανών…

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παλέψαμε για ένα πλαίσιο διεθνούς δικαίου, αμφισβητήθηκε στην Ουκρανία όπου ο ισχυρός θέλησε να αλλάξει τα σύνορα δια της βίας. Και εμείς δεν θα θέλαμε ποτέ να βρεθούμε σε μια θέση να αμφισβητείται η δική μας κυριαρχία!!! Η πραγματική απάντηση είναι ο ρεαλισμός και η προτεραιοποίηση του εθνικού συμφέροντος. Αν αυτός ο κόσμος δοκιμάζεται, έχουμε μια ιερή υποχρέωση πρώτα και πάνω από όλα να ασφαλίσουμε την πατρίδα μας…

«Το κάνουμε ότι όσο και αν το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που θέλουμε να πορευόμαστε, αν εμείς δεν προβάλλουμε ισχύ και δεν επικοινωνήσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, δεν μπορούμε να περιμένουμε βοήθεια μόνο από ένα πλαίσιο που σήμερα δοκιμάζεται…

H Γροiλανδία είναι νατοϊκό έδαφος και οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του status quo θα ήταν καταστροφική/ Θα συνιστούσε ευθεία αμφισβήτηση του ΝΑΤΟ και ενδεχομένως και η σταγόνα που θα ξεχείλιζε το ποτήρι σε μια δύσκολη σχέση που έχουμε με τις ΗΠΑ. Η Γροιλανδία είναι μέρος του βασιλείου της Δανίας και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί».

