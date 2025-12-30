Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γιάννη Αλαφούζο στον Βοτανικό: «Το γήπεδο θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027»

Άπαντες παρακολούθησαν τις εργασίες που γίνονται και την εξέλιξη του έργου, με τον πρόεδρο του «τριφυλλιού» να αναφέρει ότι τον Μάιο του 2027 το γήπεδο θα είναι έτοιμο για να ανοίξει τις πόρτες του και ότι όλα κινούνται βάση του προγραμματισμού που υπάρχει.

30 Δεκ. 2025 12:48
Συνεχίζονται οι εργασίες για την ανέγερση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον δήμαρχο Αθηνών, Χάρη Δούκα και τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννη Αλαφούζο, να δίνουν το «παρών» στις εγκαταστάσεις.

Αναλυτικά ο Γιάννης Αλαφούζος δήλωσε: «Το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάϊου του 2026 και το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάϊου του 2027. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο των Παναθηναϊκών. Το έργο είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008.

Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε μια εξέδρα του «Απόστολος Νικολαϊδης» το έχουμε συζητήσει και με τον δήμαρχο, σαν μουσειακό αντικείμενο και ένα γηπεδάκι να παίζουν τα παιδιά εκεί ώστε να έχει και στην Αθήνα ένα κέντρο να παίζουν τα παιδιά».

