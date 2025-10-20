Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη MED9: Oι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από ανατολάς αλλά κι από τον νότο, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Οι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από ανατολάς αλλά κι από τον νότο και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ θα έχει την ικανότητα να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις του μετά τη σύνοδο κορυφής της MED9 στη Σλοβενία.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας για την ευρωπαϊκή άμυνα ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Όλοι μας συνηγορούμε υπέρ μίας οπτικής 360 μοιρών στην ευρωπαΐκή άμυνα και σε σχέση με τα καινούργια έργα κοινού ενδιαφέροντος που θεωρούμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε ως ευρωπαΐκή ένωση, όπως η αντιπυραυλική ασπίδα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από ανατολάς αλλά κι από το νότο. Νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ολότητα των ευρωπαϊκών συνόρων προστατεύεται απολύτως και υπάρχει και η ευρωπαΐκή ικανότητα να προστατεύει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη ειδικά εκείνα που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα».

Aπαντώντας σε ερώτηση για τα ενεργειακά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα σε σχέση με την οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς και ειδικά στην νοτιοανατολική Ευρώπη, που αντιμετωπίζουμε ακόμη ψηλές τιμές, υψηλότερες σε σχέση με εκείνες που υπάρχουν σε άλλα κράτη-μέλη. Συνεπώς, μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας, μέσω σημαντικών επενδύσεων, μέσω διασυνδέσεων και δικτύων θα πρέπει να είναι μια πρώτη προτεραιότητα σε σχέση με την κοινή ενεργειακή στρατηγική μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμα ότι οι ηγέτες της MED9 «είχαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις σε σχέση με την απανθρακοποίηση, που θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες. «Διαισθάνομαι ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση μεταξύ των 9 ότι πρέπει να εξισορροπήσουμε μεταξύ των στόχων απανθρακοποίησης που έχουμε ήδη θέσει και μιας ισότιμης έμφασης στην κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Και πιστεύω ότι αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο επίτευξης των φιλόδοξων στόχων που έχουμε θέσει ως ευρωπαϊκή ένωση», προσέθεσε.

Η συνάντηση με τον Βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής MED9 στη Σλοβενία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τον ρόλο της Ιορδανίας στην σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Τόνισε ακόμη τη σημασία τήρησης της εκεχειρίας, καθώς και της επίτευξης προόδου στα σημεία του σχεδίου ειρήνευσης του Προέδρου Trump.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τόσο οι ευρωπαϊκές χώρες διμερώς, όσο και η ΕΕ, θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εφαρμογή του σχεδίου και κυρίως στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας με αποτελεσματικό τρόπο.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει με ανθρωπιστική βοήθεια και να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη MED9

Δημοσιογράφος: Καλησπέρα, κ. Πρωθυπουργέ. Η MED9 έχει εξελιχθεί σε μία πλατφόρμα απτής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της νότιας Ευρώπης σε ζητήματα ενέργειας, μετανάστευσης και, πιο πρόσφατα, άμυνας και ασφάλειας. Πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτών των σχημάτων συνεργασίας στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο; Πιο συγκεκριμένα, τι ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν τα νότια σύνορα της Ευρώπης και η Μεσόγειος στο σύνολό της όσον αφορά στην ενίσχυση της συλλογικής άμυνας και στη στρατηγική αυτονομίας της ΕΕ;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω κι εγώ τον Robert για την εξαιρετική φιλοξενία. Επιτρέψτε μου να απαντήσω πρώτα απ’ όλα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία σε ζητήματα που σχετίζονται με την ενέργεια, ζήτημα που μας απασχολεί όλους, διότι συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Πιστεύω ότι υπάρχει μια γενική αναγνώριση ότι πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα όσον αφορά στην οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, ότι εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε, ιδίως οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, τιμές που είναι σημαντικά υψηλότερες από αυτές που πληρώνουν άλλα κράτη μέλη, και ότι η μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών ενέργειας μέσω σημαντικών επενδύσεων σε διασυνδέσεις και δίκτυα πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής μας.

Είχαμε επίσης ενδιαφέρουσες συζητήσεις όσον αφορά στην απανθρακοποίηση, ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση μεταξύ των εννέα μας ότι πρέπει να βρούμε μία ισορροπία ως προς τους φιλόδοξους στόχους απανθρακοποίησης που έχουμε θέσει, με ισότιμη έμφαση στην κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα, και ότι θα χρειαστούμε μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχουμε θέσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της άμυνας, πρόκειται για θέμα που μας απασχόλησε και στην πρόσφατη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ασφαλώς, αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ορθώς στραμμένες προς τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά πιστεύω ότι όλοι στηρίζουμε μία προσέγγιση 360 μοιρών όταν μιλάμε για την ευρωπαϊκή άμυνα.

Όταν εξετάζουμε νέα έργα κοινού ενδιαφέροντος που σκεφτόμαστε να προωθήσουμε ως ΕΕ, είτε πρόκειται για ένα «τείχος» κατά των drones, είτε πρόκειται για μια αντιπυραυλική ασπίδα, πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι μελλοντικές απειλές ενδέχεται να μην προέλθουν κατ’ ανάγκη από τα ανατολικά, αλλά και από τον νότο.

Πιστεύω ότι είμαστε πλήρως ενωμένοι στο να διασφαλίζουμε ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα στο σύνολό τους είναι εξίσου προστατευμένα και ότι κάθε καινούργια ευρωπαϊκή δυνατότητα θα προστατεύει όλα τα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

