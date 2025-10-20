Μενδώνη για το φιλανθρωπικό δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο: «Προκλητική αδιαφορία για τα Γλυπτά»

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης» αναφέρει σε δήλωσή της η κυρία Μενδώνη

20 Οκτ. 2025 16:20
Pelop News

Προκλητική αδιαφορία καταλογίζει στο Βρετανικό Μουσείο η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καταδικάζοντας τη διεξαγωγή φιλανθρωπικού δείπνου στον χώρο που φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης» αναφέρει σε δήλωσή της η κυρία Μενδώνη, που επισημαίνει ότι πρόκειται για ενέργειες «προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα».

«Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού.
