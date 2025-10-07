Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τελικά τρόλλαρε όλο τον κόσμο! Δείτε τι ανακοίνωσε

Μπορεί όλος ο κόσμος, οι λάτρεις του ΝΒΑ περίμεναν να δουν τι σήμαινε η αινιγματική ανάρτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς,καθώς ο σταρ των Λέικερς με ανάρτηση του, είχε ενημερώσει τον κόσμο για μια ανακοίνωση την Τρίτη (19:00) και αρκετοί πίστεψαν πως θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν.

Επιστροφή του Γιάννη Αναστασίου στον Παναιτωλικό!

Ανέβασε video και έγραψε «η απόφαση όλων των αποφάσεων», φέρνοντας στο μυαλό όλων την περίφημη Decision του 2010.

Τότε ο ΛεΜπρόν είχε ανακοινώσει στον κόσμο με ζωντανή σύνδεση μέσω ESPN πως «παίρνει τα ταλέντα του και τα πάει στο Μαϊάμι».

Κι όμως ο Βασιλιάς τους έβγαλε όλους… offside ανακοινώνοντας τη συνεργασία του με την εταιρεία κονιάκ, Hennessy.

Ο King James έχει ξεκινήσει να συνεργάζεται με το συγκεκριμένο κονιάκ από τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ η τωρινή διαφήμιση έχει να κάνει με limited edition έκδοση.



Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



