Ο Μανώλης Κοττάκης στον Peloponnisos FM103,9: «Η κυβέρνηση μοιάζει με εκκρεμές» ΗΧΗΤΙΚΟ

Με την αιχμηρή του πένα στη χθεσινή «Απόρρητη Γραμμή», ο Γιώργος Αναστασόπουλος «φωτογράφισε» εκλογικό αιφνιδιασμό εκ μέρους της κυβέρνησης, ενώ αποκάλυψε την κάθοδο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πάτρα μέχρι τις αρχές Μαΐου.

Τι λέει, όμως, για όλα αυτά ο διευθυντής της εφημερίδας «Εστία» Μανώλης Κοττάκης; «Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έρχεται στην Πάτρα, αλλά και το ότι θα περιοδεύσει και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας, σημαίνει ότι έχει πάρει στα χέρια του πολύ κακές δημοσκοπήσεις για τις επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας στην επαρχία. Το εγχειρίδιο –το λεγόμενο manual του Μαξίμου- λέει ότι είναι απαραίτητες οι περιοδείες για να περιοριστεί η ζημιά, όπως συνέβη και στο παρελθόν. Δεν γνωρίζουμε, όμως, αν αυτήν τη φορά θα είναι το ίδιο αποτελεσματικό, καθώς η δημοτικότητα του πρωθυπουργού δεν είναι η ίδια με το παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση, έχει σημάνει συναγερμός για την υποχώρηση των ποσοστών της ΝΔ μετά από όλες τις τελευταίες υποθέσεις, με αποκορύφωμα εκείνη του Μακάριου Λαζαρίδη».

Διαβάστε επίσης: Το «εξπρές» Απριλίου – Μαΐου για Μητσοτάκη – Πότε έρχεται στην Πάτρα

ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Ποια είναι η άποψη του Μανώλη Κοττάκη για το λεγόμενο… «πτυχίο Λαζαρίδη»; «Το θέμα με τη διαχείριση που υπήρξε από την κυβέρνηση, ξεπερνάει, πλέον, το αν ο Λαζαρίδης είχε ή δεν είχε πτυχίο. Εμπεδώθηκε ήδη μία ατμόσφαιρα στην κοινωνία. Γονείς που έχουν αναθρέψει κι έχουν σπουδάσει τα παιδιά τους κι εκείνα παραμένουν χωρίς δουλειά, είναι λογικό να έχουν μία πικρία όταν ακούν τέτοιες πληροφορίες. Με λίγα λόγια, η ζημιά έχει γίνει είτε ο κ. Λαζαρίδης παραιτηθεί είτε όχι. Το ίδιο ισχύει και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πικρή γεύση της αδικίας και της ατιμίας έχει εμπεδωθεί, ανεξάρτητα από το ποιος θα μπει φυλακή ή όχι ή από το ποιος θα καταδικαστεί ή όχι. Η κυβέρνηση απειλείται αυτή τη στιγμή από ένα συναίσθημα κι όχι από το τι θα συμβεί με τις δικαστικές διώξεις, το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, κ.ά. Αλλά και η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι επίσης μία πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί και διαβρώνει την εθνική ασφάλεια και αμαυρώνει τη διεθνή εικόνα της χώρας. Η ζημιά στις Βρυξέλλες, με αφορμή τις υποκλοπές, είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν κάποιος ξένος ηγέτης, αξιωματούχος ή υποψήφιος επενδυτής έχει την υποψία ότι κάποιο αφτάκι στη χώρα μας τον παρακολουθεί, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το πόσο φίλη χώρα είναι τελικά η Ελλάδα».

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Σε ό,τι αφορά το ερώτημα για το πότε θα γίνουν εκλογές ο Μανώλης Κοττάκης ήταν αποκαλυπτικός: «Μετά τις αποκαλύψεις για τις απειλές Ντίλιαν και λίγο πριν τις νέες δικογραφίες της Κοβέσι, ο πρωθυπουργός είχε γύρει αποφασιστικά την πλάστιγγα στο να γίνουν τώρα εκλογές. Τις είχε αποφασίσει για ένα 24ωρο και μετά το πήρε πίσω. Το είχε εξομολογηθεί. Αυτό αποδείχθηκε ότι είχε πάρα πολλά χάντικαπ. Από εδώ και πέρα, τα πράγματα έχουν πάρει μία τέτοια τροπή, που δεν εξαρτάται μόνο από την κυβέρνηση ο χρόνος προκήρυξης των εκλογών. Αν π.χ έρθει αύριο μία νέα δικογραφία και πρέπει να παραπέμψεις -ή να μην παραπέμψεις- μέλος της κυβέρνησης ή βουλευτή στη Δικαιοσύνη, θα προκηρύξεις εκλογές; Αυτό είναι εντελώς αυτοκτονικό. Η ΝΔ είναι πια στη διάθεση των γεγονότων. Ο Μητσοτάκης, με την καλή διαχείριση του θέματος της Κύπρου -που σκέπασε άλλες σκιές που υπάρχουν σε σχέση με την Κυπριακή κυβέρνηση- προγραμμάτιζε αρχικά εκλογές για το 2027. Ο πειρασμός των εκλογών σε αυτό το χρονικό σημείο, του μπήκε από τη στιγμή που ένας συνταγματάρχης σηκώθηκε και τον χαρακτήρισε ως υποψήφιο Νίξον. Στη συνέχεια κυριάρχησαν οι οικονομικοί όροι, δηλαδή η σκέψη του να πάει στη ΔΕΘ, να δώσει κάτι και μετά να πάει σε εκλογές. Μετά ο πρωθυπουργός ξανά προβληματίστηκε. Και κάπως έτσι είμαστε ουσιαστικά σε ένα εκκρεμές για τις ημερομηνίες, γιατί έχει χαθεί το δεδομένο της νηφαλιότητας του παρελθόντος».

ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Μεγάλο ενδιαφέρουν παρουσιάζουν, όμως, και οι αναλύσεις του Μανώλη Κοττάκη στον Peloponnisos FM 103,9 για τα δυνητικά κόμματα από Μαρία Καρυστιανού, Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. «Οταν θα πάμε σε εκλογές, θα πρέπει να δούμε και ποια κόμματα θα πάνε σε εκλογές. Η Καρυστιανού ετοιμάζεται, το ίδιο και ο Τσίπρας, ενώ υπάρχει πολύ ισχυρή πιθανότητα να κάνει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς. Από τη στιγμή που συμβούν όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε πως διαμορφώνεται το τοπίο με βάση τα παλαιά και τα νέα κόμματα, αλλά και το ποιο είναι το πλαίσιο των εκλογών. Υπάρχει π.χ το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, που είναι ένας λόγος που δείχνει ότι οι εκλογές θα πρέπει να πάνε πιο πίσω. Πρέπει πρώτα η Βουλή να γίνει προαναθεωρητική, να ψηφίσει διατάξεις και μετά να πάμε σε εκλογές. Υπάρχει, επίσης, το ενδεχόμενο τα πράγματα να ζορίσουν ακόμη περισσότερο και να αρχίσουν οι καταγγελίες για τη διαπλοκή που πολεμάει την κυβέρνηση και που επιθυμεί την αποσταθεροποίηση. Αυτό είχε συμβεί και στα χρόνια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος έφυγε από την εξουσία καταγγέλοντας τη διαπλοκή, την οποία, όμως, είχε ευνοήσει με τις τηλεοπτικές άδειες το 1989».

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΑΜΑΡΑ

Ο διευθυντής της «Εστίας» έκανε ένα βήμα παραπάνω σε ό,τι αφορά τα σενάρια ίδρυσης μίας… «Πολιτικής Ανοιξης»… Νο 2: «Ας κάνουμε και μία υπόθεση εργασίας για τον Αντώνη Σαμαρά. Ας πούμε ότι βγαίνει αύριο και λέει ότι θέλει να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη ΝΔ, αλλά χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό ανακατεύει πολύ τα πράγματα. Φανταστείτε, βέβαια, και την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη -με ιστορικούς όρους- στο ενδεχόμενο (επαν)ίδρυσης κόμματος από τον Σαμαρά. Ο κόσμος, βέβαια, δεν νοιάζεται, πλέον, για τις αντιδικίες των πολιτικών προσώπων, αλλά για την καθημερινότητά του, τα δάνειά του και την ακρίβεια στην αγορά. Οι πολίτες λένε: ”Εγώ που υπάρχω σε όλη αυτήν την εξίσωση;”».

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ

Η κουβέντα στα ερτζιανά περιελάμβανε και το ενδεχόμενο ανάμιξης του Παύλου ή του Νικόλαου Ντε Γκρες στην πολιτική σκηνή της χώρας. Ο Μανώλης Κοττάκης δεν δίστασε να μοιραστεί τις σκέψεις τους μαζί μας και γι΄ αυτά τα σενάρια: «Ο Παύλος είχε πάει πρόσφατα στο Αγιο Ορος και μάθαμε ότι έλεγε στους μοναχούς και στους άλλους συνομιλητές του ότι στερήθηκε τόσα χρόνια την Ελλάδα και ότι θέλει να ζήσει στη χώρα και να τη βοηθήσει όπως μπορεί. Εγώ ξέρω ότι οι Βασιλείς συνήθως ενώνουν. Αυτό το έλεγε και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Καμιά φορά τα παιδιά μπορεί να αλλάξουν γνώμη και να σκεφτούν το σενάριο ίδρυσης κόμματος. Εχουν, πλέον, το νόμιμο δικαίωμα άλλωστε. Μπορεί να ασκηθεί πίεση, πάντως, από τη ΝΔ στην οικογένεια να ταχθεί υπέρ του κυβερνώντος κόμματος. Θυμίζω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε προσφυγή καθηγητή για το επώνυμο Ντε Γκρες και δικαίωσε την οικογένεια. Από τη στιγμή που τα βρήκαν λοιπόν, οριστικά με την Πολιτεία, προφανώς και η Πολιτεία μπορεί να τους πιέσει να εκφραστούν δημόσια υπέρ αυτής, υπό την παρούσα μορφή της. Τώρα το τι θα κάνουν, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πλήξουμε δημοσιογραφικά το επόμενο διάστημα. Το ζητούμενο, πάντως, δεν είναι το κουτσομπολιό, ο Φραπές, ο Φεράρης και όλοι αυτοί οι απίθανοι τύποι που τους έχει ανασταλεί κι όχι αφαιρεθεί -γύρευε γιατί;- η ταυτότητα μέλους της ΝΔ. Το διακύβευμα είναι η χώρα».

ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ;

Και ο Μανώλης Κοττάκης έκλεισε με «βόμβες»: «Εμείς έχουμε δημοσιεύσει σε έγκαιρο χρόνο στην ”Εστία” ότι οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι συνολικά 9. Υπάρχουν, όμως, κι άλλα καυτά ζητήματα. Το θέμα των συσσιτίων του υπουργείου Μετανάστευσης. Εκεί μπορεί να έχει και… πάρτι. Υπάρχει θέμα με το Ταμείο Ανάκαμψης και το υπουργείο Οικονομίας. Υπάρχουν θέματα με τους Δήμους και τα περίφημα Σπιτάκια Ανακύκλωσης-πόσο τα αγόραζαν οι δήμοι, πόσο άξιζαν πραγματικά. Η εκτιμώμενη ζημία εις βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι κοντά στα 3 δις ευρώ. Αν τυχόν αυτό μας καταλογιστεί… τρεχάτε ποδαράκια μας. Αυτό θα αλλάξει την καμπύλη εξυπηρέτησης του χρέους, άρα θα μιλάμε για πιο σκληρά πλεονάσματα και για περισσότερη λιτότητα. Ολα αυτά θα τα πληρώσει ο απλός πολίτης».

