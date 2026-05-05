Ο Μαρινάκης ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο: «Πάνω από 20 επικοινωνίες Ανδρουλάκη – Χατζηδάκη» για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Σε ευθεία πολιτική πίεση προς τον Νίκο Ανδρουλάκη προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επαναφέροντας στο προσκήνιο το παρασκήνιο των επαφών μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τη στελέχωση των Ανεξάρτητων Αρχών. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πάνω από 20 επικοινωνίες ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, με αντικείμενο την εξεύρεση των αναγκαίων κοινοβουλευτικών συναινέσεων ώστε να καλυφθούν κρίσιμες θέσεις.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία, μέσω του Κωστή Χατζηδάκη και σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, προσέγγισε το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ψήφοι που απαιτούνται, έτσι ώστε, όπως είπε, «να έχει η χώρα Ανεξάρτητες Αρχές». Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι δεν επιθυμεί να μετατραπεί η υπόθεση σε διαδικασία «επίδειξης κινητών», αλλά τόνισε με νόημα ότι οι κλήσεις και τα μηνύματα αφήνουν ίχνος και ιστορικό.

Τα δύο ονόματα που βγήκαν στο προσκήνιο

Σύμφωνα με την κυβερνητική εκδοχή, οι επαφές δεν έμειναν σε γενικό επίπεδο, αλλά κατέληξαν και σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Αντώνης Μακρυδημήτρης ήταν η πρόταση της ΝΔ για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, ενώ η Κατερίνα Συγγούνα ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης δεν ανακοίνωσε τυχαία τα συγκεκριμένα ονόματα στη Διάσκεψη των Προέδρων, αλλά επειδή, όπως λέει η κυβέρνηση, υπήρχε συνεννόηση.

Ο Μαρινάκης προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε συμφωνήσει ειδικά για τον Αντώνη Μακρυδημήτρη, αλλά στη συνέχεια υπαναχώρησε. Στην κυβερνητική επιχειρηματολογία προστέθηκε και το πολιτικό σχόλιο ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φοβήθηκε την κριτική από τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, με τα οποία η κυβέρνηση συχνά τον συνδέει ως εν δυνάμει μελλοντικό εταίρο. Αυτή ακριβώς είναι και η βασική γραμμή που ανέδειξε το σχετικό ρεπορτάζ, ότι δηλαδή η κυβέρνηση κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως «πάτησε σε δύο βάρκες».

Το ΠΑΣΟΚ απαντά με καταγγελία περί μεθόδευσης

Η υπόθεση, πάντως, δεν παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο από την απέναντι πλευρά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι είναι «εκτεθειμένη η συμμορία του Μαξίμου», απορρίπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί προσυνεννόησης και επιμένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια δική της μεθόδευση ως δήθεν κοινή γραμμή. Έτσι, η υπόθεση των Ανεξάρτητων Αρχών έχει πλέον μετατραπεί σε νέο πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Γιατί η σύγκρουση έχει μεγαλύτερο βάρος

Το ζήτημα δεν είναι δευτερεύον κοινοβουλευτικό επεισόδιο. Οι Ανεξάρτητες Αρχές αποτελούν θεσμούς με ιδιαίτερο ρόλο στο κράτος δικαίου και η στελέχωσή τους απαιτεί αυξημένες πλειοψηφίες και, άρα, πολιτικές συναινέσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που η αντιπαράθεση αποκτά μεγαλύτερη ένταση: η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ότι επεδίωξε θεσμική λύση και το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε, ενώ το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να παρουσιάσει την κυβερνητική αφήγηση ως απόπειρα πολιτικής παγίδας και δημόσιας έκθεσης.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το θέμα δύσκολα θα κλείσει γρήγορα. Αντιθέτως, όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει ενεργό στο πολιτικό πεδίο, γιατί δεν αφορά μόνο δύο ονόματα ή μία διαδικασία, αλλά το ποιος λέει την αλήθεια για το παρασκήνιο των συνεννοήσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ.





