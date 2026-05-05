Τετ α τετ Μητσοτάκη-Κατσανιώτη: Η συνάντηση στου Μαξίμου πριν από την ΚΟ της ΝΔ

Μετά το άρθρο, που συνυπέγραψε με άλλους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η «Π» αποκαλύπτει ότι ο Ανδρέας Κατσανιώτης είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγο πριν από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και θεσμικό κλίμα, με αντικείμενο τις πολιτικές ανησυχίες που έχει ήδη διατυπώσει δημόσια ο Αχαιός βουλευτής.

Από το περιβάλλον του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών υπογραμμίζουν ότι «η παρέμβασή του γίνεται από θέση ευθύνης», με στόχο να «ακουστούν εγκαίρως οι προβληματισμοί της κοινωνίας, της Περιφέρειας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης στην «Π» για την παρέμβαση των «5»: Προτάσεις για αλλαγές στο επιτελικό κράτος

Η βασική αγωνία του Ανδρέα Κατσανιώτη παραμένει η δημοσκοπική ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας και η διαμόρφωση των όρων που θα επιτρέψουν στην παράταξη να διεκδικήσει ξανά την αυτοδυναμία, την οποία έχει ανάγκη η χώρα για σταθερότητα, συνέχεια και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Αλλωστε εκεί θα κινηθεί και η τοποθέτηση του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας μεθαύριο.

ΤΑ «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, πάντως, και το ρεπορτάζ του parapolitika.gr, σύμφωνα με το οποίο τους βουλευτές που υπέγραψαν την επιστολή στα «Νέα», με την οποία άσκησαν κριτική στο επιτελικό κράτος, «προσέγγισαν τουλάχιστον 10 µε 15 βουλευτές σε ιδιωτικές συνοµιλίες, λέγοντάς τους ότι θα µπορούσαν κι εκείνοι να υπογράψουν αυτό το άρθρο». Σύμφωνα, ωστόσο, με το ρεπορτάζ: «Αυτό δεν σηµαίνει ότι υπάρχει κάποιου είδους οµαδοποίηση ούτε κάποιας µορφής εσωκοµµατική αντιπολίτευση. Υπάρχει, όµως, µία δυσαρέσκεια που θα εκφραστεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ν∆ την Πέµπτη, πιθανώς δε και στο Τακτικό Συνέδριο του κόµµατος στην Αθήνα στις 15-17 Μαΐου».

Τέλος, σύμφωνα πάντα με τα «Παραπολιτικά» οι προβληματισμοί που εκφράζονται στο εσωτερικό της ΝΔ έχουν να κάνουν και με κάποιες ακόμη αιτίες, όπως «η αντιµετώπιση που είχαν οι βουλευτές τα ονόµατα των οποίων περιλαµβάνονταν στη δεύτερη και την τρίτη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ». Συγκεκριμένα, «η άρση ασυλίας και των 13 βουλευτών ενόχλησε αρκετούς βουλευτές της Ν∆, που εκτιµούν ότι αρκετοί εκ των συναδέλφων τους δεν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκηµα και πώς ξαφνικά δαιµονοποιήθηκε µία συνήθης πρακτική ενός βουλευτή, και δη της Περιφέρειας».

Θυμίζουμε ότι το άρθρο των «Νέων» υπέγραψαν, εκτός από τον Ανδρέα Κατσανιώτη, οι βουλευτές Αθανάσιος Ζεμπίλης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Γιάννης Οικονόμου και Ιωάννης Παππάς.

