Ο Μαρουσάκης απαντά στις επικρίσεις Κολυδά – Τσατραφύλλια

Στη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ανοίξει γύρω από το πόσο εκτεταμένες και ισχυρές θα είναι οι χιονοπτώσεις από την Κυριακή έως και την Τρίτη προστίθεται νέο «επεισόδιο» μετεωρολόγων.

Αφορμή στάθηκαν οι αιχμές που δέχθηκε ο μετεωρολόγος Κλεάρχος Μαρουσάκης από τους συναδέλφους του Θοδωρή Κολυδά και Γιώργο Τσατραφύλλια, στις οποίες ο ίδιος απάντησε, επιμένοντας στις εκτιμήσεις του.

«Έχω μάθει να κοιτάω που θέλω να πάω γιατί αλλιώς θα πάω εκεί που κοιτάω οπότε μην με αναγκάζετε να κοιτάω αλλού», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τον όρο «πολικές φωτοβολίδες». Όπως εξήγησε, πρόκειται για φαινόμενα που «θα περάσουν σύντομα στον χρόνο αλλά θα έχουν αξιόλογη ένταση», τονίζοντας παράλληλα ότι «η δεύτερη θα δώσει χιόνι στα χαμηλά υψόμετρα αλλά και σε παραθαλάσσιες εκτάσεις που δεν είναι συνηθισμένο».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, η επίδραση των πολικών αερίων μαζών που κινούνται προς την Ευρώπη «θα γίνει αισθητή από το μεσημέρι της Κυριακής», με απότομη πτώση της θερμοκρασίας και στροφή των ανέμων σε βόρειους. Όπως σημείωσε, στη συνέχεια «τα χιόνια θα πέσουν από 500 μέτρα και πάνω γενικά στην Ελλάδα».

Ο κ. Μαρουσάκης διευκρίνισε ακόμη ότι «την Κυριακή απόγευμα μέχρι Δευτέρα το πρωί οι χιονοπτώσεις θα αφορούν τον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό της χώρας, τμήματα της βόρειας χώρας και την Πελοπόννησο». Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, όπως ανέφερε, τα φαινόμενα θα μετακινηθούν ανατολικότερα, προς το Αιγαίο, «γι’ αυτό είπαμε ότι το χιόνι θα πέφτει πάνω από τη θάλασσα όπως συνέβη με τη Λήμνο πριν από μερικές ημέρες». Πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο για χιονοπτώσεις στην Αττική και την Κρήτη, ενώ την Τρίτη στη Βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες ενδέχεται να υποχωρήσουν ακόμη και στους -10 με -12 βαθμούς Κελσίου.

Οι αιχμές Κολυδά και Τσατραφύλλια

Την περασμένη Πέμπτη, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, γράφοντας:

«ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΑΤΣΑ…

…Όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά.

Εκείνο το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να “προεξοφλήσουμε”, είναι η αισθητή – αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές».

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έγραψε στο Facebook:

«”O καιρός δεν είναι clickbait.”

Υπερβολικές «προγνώσεις», που ανακυκλώνοντα τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση.

Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν.

Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές.

Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια — φέρνει σύγχυση.

Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».

