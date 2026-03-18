Ο μάρτυρας «κλειδί» στη δολοφονία της Καλαμαριάς, απολογούνται ο 23χρονος που μαχαίρωσε τον 20χρονο και ο φίλος του θύματος

Ενώπιον της 1ης τακτικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης θα απολογηθούν σήμερα (18/3/2026) ο 23χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και ο νεαρός φίλος του θύματος που ήταν μαζί του το μοιραίο βράδυ της Πέμπτης.

Ο πρώτος κατηγορούμενος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ενώ ο 19χρονος – μαζί με ακόμη ένα άτομο που δεν έχει συλληφθεί – κατηγορείται, σε βαθμό πλημμελήματος, για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Την ίδια ώρα, εκτός από την προανακριτική απολογία του 23χρονου κατηγορούμενου, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά τις μαρτυρικές καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, προκειμένου να εξακριβώσουν πώς ακριβώς σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο πριν ο 23χρονος καρφώσει δύο φορές το θύμα με το μαχαίρι του.

Μεταξύ άλλων, στην πολυσέλιδη δικογραφία περιλαμβάνεται η κατάθεση ενός διανομέα ο οποίος ανέφερε ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος κατέθεσε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι στις 22:15, το βράδυ της Πέμπτης, τρεις άγνωστοι με μαύρα ρούχα και καλυμμένα τα πρόσωπά τους επιτέθηκαν σε έναν νεαρό άνδρα, στην πυλωτή πολυκατοικίας. Εκείνος, όπως είπε στους αστυνομικούς, βρισκόταν στην απέναντι πολυκατοικία και παρέδιδε παραγγελία και έτσι είδε όλο το περιστατικό.

Όπως είπε, οι τρεις άνδρες κινήθηκαν εναντίον του 23χρονου που εισερχόταν εκείνη τη στιγμή στην πυλωτή της οικοδομής επί της οδού Παπαδημητρίου, εξυβρίζοντάς τον. Ο 23χρονος άρχισε να τρέχει κατευθυνόμενος προς στην οδό Αργοναυτών, με τα τρία άτομα να τον καταδιώκουν, μέχρι που τον έριξαν στο οδόστρωμα και άρχισαν να τον χτυπούν.

Λίγα λεπτά αργότερα, όπως φέρεται να είπε ο διανομέας στην κατάθεσή του, πέρασε από την Αργοναυτών και αντίκρισε έναν νεαρό πεσμένο στο έδαφος, με εμφανή τραύματα, έχοντας τις αισθήσεις του, καθώς και δύο νεαρούς άνδρες, ηλικίας περίπου 20 ετών, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες και προέτρεπαν τους περαστικούς να μεταφέρουν τον τραυματία. Με την άφιξη των αστυνομικών, οι δύο νεαροί άνδρες τράπηκαν σε φυγή, σύμφωνα με τον μάρτυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΕΛ.ΑΣ. προκύπτει ότι πέντε λεπτά περίπου πριν ειδοποιηθούν για τον 20χρονο που βρισκόταν αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο, είχε προηγηθεί κλήση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης για δύο ύποπτα άτομα που κινούνταν στην περιοχή. Ο άνθρωπος που κάλεσε εντοπίστηκε και κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι στις 21.50 κινείτο προς το όχημά του όταν αντιλήφθηκε δύο μαυροφορεμένα άτομα να ακουμπούν με την πλάτη τους σε σταθμευμένο όχημα που ήταν ακριβώς δίπλα από το δικό του. Μόλις εισήλθε στο αυτοκίνητό του κάλεσε στην ΕΛ.ΑΣ. και έδωσε ακριβή περιγραφή των ατόμων που έκρινε ύποπτα.

Εκτός από τις παραπάνω καταθέσεις που αξιολογούνται, οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει πλήθος μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και περισσότερα από πέντε βίντεο από κάμερες ασφαλείας από οικίες και καταστήματα της περιοχής. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η κατάθεση-απολογία του 19χρονου φίλου του θύματος που ήταν μαζί του τη μοιραία νύχτα. Ο ίδιος θα βρεθεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και θα κληθεί να περιγράψει όσα έγιναν.

Η απολογία του 23χρονου

Από τη μεριά του, ο 23χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία του 20χρονου, στην απολογία που έδωσε προανακριτικά, έκανε λόγο για οργανωμένη επίθεση από το θύμα και ακόμα τέσσερα άτομα, που τον περίμεναν έξω από το σπίτι του και τον χτυπούσαν ακόμη και με σφυρί στο κεφάλι, ενώ ισχυρίστηκε ότι ήταν σε άμυνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στην κατάθεση που έδωσε ενώπιον των αστυνομικών, το βράδυ της Παρασκευής που παρουσιάστηκε αυτοβούλως, ο 23χρονος υποστήριξε ότι το θύμα μαζί με άλλα άτομα, του έστησαν ενέδρα και τον ξυλοκόπησαν άγρια, πριν τραβήξει το μαχαίρι που είχε την κατοχή του και τραυματίσει θανάσιμα τον 20χρονο.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, εδωσε τη δική του εκδοχή λέγοντας ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει και ότι έκανε ότι μπορούσε προκειμένου να γλιτώσει τη ζωή του. Ο ίδιος κατέθεσε ότι διαμένει μαζί με τους γονείς του και πως στις 8 το βράδυ βγήκε βόλτα με το αμάξι του για να βρει την παρέα του.

«Γυρνώντας στο σπίτι μου πάρκαρα το αυτοκίνητό μου και κινήθηκα προς την είσοδο της πολυκατοικίας μου. Πριν προλάβω να φτάσω και πριν καν προλάβω να κλειδώσω το αυτοκίνητο μου είδα μια αντανάκλαση – σκιά στο τζάμι της εισόδου της πολυκατοικίας μου και με το που γύρισα είδα τρία άτομα πολύ κοντά μου και το κοντινότερο άτομο σε εμένα εκ των τριών κρατούσε σφυρί. Το ίδιο άτομο μου είπε «Τώρα σε βρήκαμε που…να, θα σε γα…με» και εγώ αποκρίθηκα «Γιατί εμένα;» και ξεκίνησα να τρέχω για να ξεφύγω με δεξιά κατεύθυνση στην οδό Αργοναυτών», κατέθεσε.

Ο κατηγορούμενος πρόσθεσε ότι αντιλήφθηκε την παρουσία δύο ακόμα ατόμων οι οποίοι είχαν μεγαλύτερη απόσταση από τους τρεις που ήταν κοντά του. «Ο ένας από τους τρεις που ήταν πολύ κοντά σε εμένα μου έβαλε τρικλοποδιά και έπεσα στο έδαφος. Όταν έπεσα με περικύκλωσαν και με χτύπησαν πέντε φορές με το σφυρί στο κεφάλι και με χτύπησαν με το σφυρί και σε όλο μου το σώμα. Παράλληλα με χτύπησαν και με τα χέρια και με τα πόδια τους και νομίζω ότι ένιωσα και κλειδιά και κάποιο μαχαίρι. Σε αυτό το σημείο με χτυπούσαν τέσσερα άτομα και το πέμπτο παρατήρησα ότι με βγάζει βίντεο», υποστήριξε.

Η στιγμή που μαχαίρωσε τον 20χρονο

Φτάνοντας στη στιγμή που τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι φοβούμενος για τη ζωή του και τη στιγμή που δεχόταν χτυπήματα, το μαχαίρι που είχε μαζί του και το χρησιμοποιούσε για τις δουλειές του έπεσε από την τσέπη του. «Προκειμένου να μην με σκοτώσουν, γιατί με χτυπούσαν με σφυρί στο κεφάλι προσπάθησα να αμυνθώ προτάσσοντας το μαχαίρι στα τυφλά, ενώ πάντα βρισκόμουν ξαπλωμένος έχοντας ήδη δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο και χτύπησα κατά λάθος ένα παιδί από αυτά που μου επιτέθηκαν. Έχοντας δεχθεί πάρα πολλά χτυπήματα στο κορμί, αλλά και στο κεφάλι προσπάθησα απλά να ανακόψω την επίθεση που δεχόμουν εκείνη την στιγμή. Δεν το έκανα επίτηδες, ήθελα μόνο να προστατευτώ. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά που συνέβησαν. Εγώ προσπάθησα να αποφύγω την επίθεση τρέχοντας, αλλά τελικά με πρόλαβαν και δεν είχα άλλη επιλογή», είπε.

Ο 23χρονος κατέθεσε ότι αμέσως μετά από αυτά τα χτυπήματα τα άτομα τον άφησαν και ξεκίνησαν να τρέχουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις οι τρεις από τους άλλους δύο, ενώ διαπίστωσε ότι του είχαν αφαιρέσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Αφού εξέφρασε την λύπη του προς την οικογένεια του 20χρονου που έχασε τη ζωή του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι έφυγε από το σημείο με ένα φιλικό του πρόσωπο με το οποίο είχε επικοινωνήσει για να ζητήσει βοήθεια. Εκείνος έφτασε στο σημείο, μαζί με άλλα άτομα που επέβαιναν στο όχημα, τον περισυνέλλεξε αιμόφυρτο και τον άφησαν σε ένα ιατρείο πριν αποχωρήσουν, όπως είπε.

Όσον αφορά το μαχαίρι με το οποίο επιτέθηκε στον 20χρονο, υποστήριξε ότι το πέταξε σε έναν υπόνομο κοντά στο σπίτι του και τα ρούχα που φορούσε τότε τα πέταξε σε κάδο κοντά στη Νέα Ελβετία.

Ο κατηγορούμενος είπε στους αστυνομικούς ότι είναι οργανωμένος οπαδός, ωστόσο ποτέ δεν έχει συμμετάσχει σε περιστατικά βίας και συμπλοκών για την ομάδα του. Σχετικά με την αιτία της ενέδρας που του έστησαν, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, όταν είδε το σφυρί κατάλαβε ότι πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο από άτομα που υποστηρίζουν αντίπαλη ομάδα και σκέφτηκε ότι ήθελαν να τον σκοτώσουν. «Αυτό το λέω, γιατί ήταν απρόκλητη η επίθεση σε βάρος μου και ποτέ δεν μου φάνηκε να είναι κάποιος άλλος ο λόγος της επίθεσης. Άλλωστε εγώ απλά γυρνούσα σπίτι μου στις 10 το βράδυ κανέναν δεν πείραζα», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει επίθεση στο μαγαζί του πατέρα του από άτομα που έσπασαν την τζαμαρία και πέταξαν καπνογόνο στο εσωτερικό του ενώ δύο φορές στο παρελθόν έχει δεχθεί επίθεση από οπαδούς που υποστηρίζουν την ίδια αντίπαλη ομάδα από εκείνον.

