Ο Μαζωνάκης επέστρεψε στη σκηνή και η παράσταση έγινε sold-out

«Όλες οι παραστάσεις μας γίνονται sold out, αλλά αυτή έγινε μέσα σε τρεις ώρες». Με αυτόν τον τρόπο και άλλα κολακευτικά σχόλια καλωσόρισε χθες βράδυ στη σκηνή του θεάτρου «Άλσος» ο Φοίβος Δεληβοριάς τον Γιώργο Μαζωνάκη που επέστρεψε για πρώτη φορά στη σκηνή μετά την καλοκαιρινή του περιπέτεια με τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο.

Ο κόσμος είχε γεμίσει από νωρίς τα καρεκλάκια στο ανοιχτό θέατρο και παρότι η παράσταση ήταν ως συνήθως εντυπωσιακή, η αδημονία όλων να βγει στη σκηνή ο Γιώργος Μαζωνάκης φάνηκε όταν ο Φοίβος Δεληβοριάς ξεκίνησε να τον προλογίζει.

«Φέτος το καλοκαίρι ασχολήθηκαν όλοι μαζί του για τους λάθους λόγους και όχι για το πόσο σημαντικός και πόσο υπέροχος είναι. Του έστειλα μήνυμα και του έγραψα “Φίλε, η ταράτσα ήταν και είναι για σένα ανοιχτή αγκαλιά”. Με παίρνει σε ένα δευτερόλεπτο και μου λέει ”Φοίβο, περίμενα πότε θα μου το πεις”», είπε χαρακτηριστικά και έπειτα τον υποδέχθηκε με μια μεγάλη αγκαλιά.

Το θέατρο γέμισε ξαφνικά «φλας» μιας και άπαντες έβγαλαν τα κινητά τους για να τον απαθανατίσουν. Ο ίδιος χαλαρός με το γνωστό του χιούμορ και την μοναδική επικοινωνία με το κοινό ερμήνευσε μερικά από τα πιο αγαπητά του τραγούδια. Μαζί με τον Φοίβο Δεληβοριά είπαν το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», ενώ ο Μαζωνάκης είπε και την «Μπόσα Νόβα του Ησαΐα» ένα τραγούδι του Δεληβοριά στο οποίο έχει «αδυναμία», όπως είπε.

Από το κοινό προσπαθούσαν συχνά να επικοινωνήσουν μαζί του, με τον ίδιο να απαντά χαρακτηριστικά σε μια περίπτωση «δεν ακούω κυρία μου, φοράω ακουστικά» και φυσικά σύσσωμο το θέατρο ξέσπασε σε γέλια. «Πώς περάσατε το καλοκαίρι σας; Ολα perfect;» είπε με το γνωστό του ύφος σε ένα άλλο στιγμιότυπο, ενώ πριν ολοκληρώσει το πρόγραμμά του έκανε και μια βόλτα από τα τραπέζια.

