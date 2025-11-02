Ο Μικ Τζάγκερ στο Ρέθυμνο: Πήγε στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας και ενθουσιάστηκε

Ο Μικ Τζάγκερ, τραγουδιστής των Rolling Stones και λάτρης των αρχαίων πολιτισμών, βρέθηκε στην Κρήτη και δεν παρέλειψε να ξεναγηθεί στους αρχαιολογικούς χώρους και το μουσείο της Ελεύθερνας, όπως γράφει το GOODnet.gr.

Ο Μικ Τζάγκερ στο Ρέθυμνο: Πήγε στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας και ενθουσιάστηκε
02 Νοέ. 2025 13:35
Pelop News

Μια απρόσμενη αλλά ξεχωριστή επίσκεψη δέχθηκε χθες, Σάββατο (01.11.2025) το Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας – τον θρυλικό, Μικ Τζάγκερ.

Ο Μικ Τζάγκερ, τραγουδιστής των Rolling Stones και λάτρης των αρχαίων πολιτισμών, βρέθηκε στην Κρήτη και δεν παρέλειψε να ξεναγηθεί στους αρχαιολογικούς χώρους και το μουσείο της Ελεύθερνας, όπως γράφει το GOODnet.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάσημος μουσικός περιηγήθηκε στις βασιλικές, την Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, όπου έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα εκθέματα και την ιστορία του τόπου. Όπως αναφέρουν οι άνθρωποι του μουσείου, «έμεινε ενθουσιασμένος, πήρε όλα τα βιβλία και τους καταλόγους της Ελεύθερνας, της φετινής έκθεσης “Αρχαϊκές Ελίτ, Πολεμιστές και Πριγκίπισσες”, αλλά και της περσινής για τον Πικάσο».

Μετά την επίσκεψή του, ο Τζάγκερ γευμάτισε σε ταβέρνα του χωριού, όπου απόλαυσε κρητικά εδέσματα μαζί με τους φίλους του, «ταξιδεύοντας», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «στον χρόνο και τον πολιτισμό μας».

Ο γνωστός καλλιτέχνης ζήτησε να διατηρηθεί η ιδιωτικότητα της επίσκεψής του και έτσι όλοι σεβάστηκαν την επιθυμία του να μην δημοσιευτούν φωτογραφίες.

Οι υπεύθυνοι του μουσείου εξέφρασαν τη χαρά τους για την παρουσία του και εκτίμησαν ότι «ίσως μας ξανάρθει έτσι ξαφνικά, όπως του αρέσει να κάνει».

Ο Μικ Τζάγκερ ξεναγήθηκε από την Μαρινελα Μαμαλακη και τον Παναγιώτη Κολοβό, ενώ είχε και μια διαδικτυακή «συνάντηση» με τον καθηγητή Νίκο Σταμπολιδη που βρισκόταν στο Μουσείο της Ακρόπολης, προκειμένου να είναι παρών – σε live streaming – με το νέο φαραωνικό μουσείο στο Κάιρο, σε μια σύνδεση «επαφής του αιγυπτιακού και του ελληνικού πολιτισμού»!
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:29 Αίγιο: Περίπατος προς τιμήν της Κικής Ασπρούκου…
15:22 Ν. Ανδρουλάκης: Με ευθύνη Μητσοτάκη η γαλάζια συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ
15:08 Ιταλία – Αλπεις Ορτλερ: χιονοστιβάδα σκότωσε πέντε Γερμανούς
15:07 Λακωνία: έπεσε πάνω σε αγριογούρουνο και σκοτώθηκε!
14:56 Σοκ: ο ευρωλιγκάτος ρέφερι Ούρος Νίκολιτς κατηγορείται και για συμμετοχή σε φόνο!
14:50 Για δύο μήνες έτρωγε αποκλειστικά κρέας…
14:35 ΝΔ Αιγιάλειας: Αυτό είναι το «οπλοστάσιο» της Ελισσάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη
14:26 Π. Μαρινάκης: Τα φαρμακεία η πρώτη πύλη της πρωτοβάθμιας υγείας
14:18 Παναθηναϊκός: Τα μισά γκολ που έχει δεχθεί φέτος στο πρωτάθλημα είναι από πρώην παίκτες του
14:06 Επίθεση Ανδρέα Παναγιωτόπουλου στον πρωθυπουργό για το μήνυμά του!
13:57 Ιράν: «Θα ξαναχτίσουμε με μεγαλύτερη δύναμη τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που μας διέλυσαν»
13:44 Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον Έλληνα φαρμακοποιό
13:35 Ο Μικ Τζάγκερ στο Ρέθυμνο: Πήγε στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας και ενθουσιάστηκε
13:23 Η θαλαμηγός «Yas» του Εμίρη των ΗΑΕ στην Πάτρα: Τους άρεσε η πόλη κι έμειναν παραπάνω
13:10 Βορίζια – «Φανούρη μου αδερφέ μου»: Η κραυγή της αδερφής του 39χρονου που έπεσε νεκρός
12:59 Βορίζια: Από πυροβολισμό πέθανε σύμφωνα με τον ιατροδικαστή η 56χρονη
12:44 Κύπρος: Προφυλακίστηκε και ο ξάδερφος των δύο συλληφθέντων στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία Δημοσθένους
12:44 Βεντέτα στα Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι 5 καταζητούμενοι για το μακελειό
12:39 Τετράδα από τον Πέλοπα στις κατηγορίες σχεδιασμού του ΣΕΓΑΣ
12:34 Τσόκας για ΝΕΠ: «Μπορούμε καλύτερα, πιο ομαδικά και με περισσότερο μυαλό»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ