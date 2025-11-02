Ο Μικ Τζάγκερ στο Ρέθυμνο: Πήγε στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας και ενθουσιάστηκε

Μια απρόσμενη αλλά ξεχωριστή επίσκεψη δέχθηκε χθες, Σάββατο (01.11.2025) το Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας – τον θρυλικό, Μικ Τζάγκερ.

Ο Μικ Τζάγκερ, τραγουδιστής των Rolling Stones και λάτρης των αρχαίων πολιτισμών, βρέθηκε στην Κρήτη και δεν παρέλειψε να ξεναγηθεί στους αρχαιολογικούς χώρους και το μουσείο της Ελεύθερνας, όπως γράφει το GOODnet.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάσημος μουσικός περιηγήθηκε στις βασιλικές, την Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, όπου έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα εκθέματα και την ιστορία του τόπου. Όπως αναφέρουν οι άνθρωποι του μουσείου, «έμεινε ενθουσιασμένος, πήρε όλα τα βιβλία και τους καταλόγους της Ελεύθερνας, της φετινής έκθεσης “Αρχαϊκές Ελίτ, Πολεμιστές και Πριγκίπισσες”, αλλά και της περσινής για τον Πικάσο».

Μετά την επίσκεψή του, ο Τζάγκερ γευμάτισε σε ταβέρνα του χωριού, όπου απόλαυσε κρητικά εδέσματα μαζί με τους φίλους του, «ταξιδεύοντας», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «στον χρόνο και τον πολιτισμό μας».

Ο γνωστός καλλιτέχνης ζήτησε να διατηρηθεί η ιδιωτικότητα της επίσκεψής του και έτσι όλοι σεβάστηκαν την επιθυμία του να μην δημοσιευτούν φωτογραφίες.

Οι υπεύθυνοι του μουσείου εξέφρασαν τη χαρά τους για την παρουσία του και εκτίμησαν ότι «ίσως μας ξανάρθει έτσι ξαφνικά, όπως του αρέσει να κάνει».

Ο Μικ Τζάγκερ ξεναγήθηκε από την Μαρινελα Μαμαλακη και τον Παναγιώτη Κολοβό, ενώ είχε και μια διαδικτυακή «συνάντηση» με τον καθηγητή Νίκο Σταμπολιδη που βρισκόταν στο Μουσείο της Ακρόπολης, προκειμένου να είναι παρών – σε live streaming – με το νέο φαραωνικό μουσείο στο Κάιρο, σε μια σύνδεση «επαφής του αιγυπτιακού και του ελληνικού πολιτισμού»!

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



