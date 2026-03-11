Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος στην Κωνσταντινούπολη – Επισκέφθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

11 Μαρ. 2026 16:36
Pelop News

Σε κλίμα εγκαρδιότητος πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, η επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι.

Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως, ο Σεβασμιώτατος είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει σκέψεις με τον Παναγιώτατο και να λάβει την πατριαρχική ευχή και ευλογία του για την πνευματικά ωφέλιμη συνέχιση της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθώς και για την επικείμενη εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ιερώνυμος μετέφερε προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο τις εγκάρδιες ευχές και τον βαθύ σεβασμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου, καθώς και τις ευχές του ιερού κλήρου, των αρχόντων και του ευσεβούς λαού της επαρχίας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της τοπικής Εκκλησίας για την αδιάλειπτη πνευματική μέριμνα της Μητρός Εκκλησίας.

Ο Παναγιώτατος ευχήθηκε προς τον Σεβασμιώτατο καλή δύναμη στην ποιμαντική του διακονία και εξέφρασε τις ολόψυχες ευχές του προς σύμπαντα τον ιερό κλήρο, τους άρχοντες και τον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, ώστε η περίοδος της Αγίας Τεσσαρακοστής να αποτελέσει για όλους αφορμή πνευματικής ανανεώσεως, μετανοίας και ουσιαστικής προετοιμασίας για το Άγιο Πάσχα.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ως ένδειξη της πνευματικής ενότητος και των ισχυρών δεσμών εκκλησιαστικής κοινωνίας που συνδέουν την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

