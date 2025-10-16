Ο «Μώμος ο Πατρεύς» επιστρέφει: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας 2026

Η πιο σατιρική σκηνή της χώρας ετοιμάζεται να ανάψει ξανά τα φώτα της. Ο «Μώμος ο Πατρεύς» καλεί ερασιτεχνικούς θιάσους απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό να δηλώσουν συμμετοχή στη μεγάλη γιορτή του χιούμορ και της σάτιρας, που θα πραγματοποιηθεί ζωντανά στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσα από την επίσημη σελίδα του Πατρινού Καρναβαλιού.

16 Οκτ. 2025 13:05
Pelop News

Η κατάθεση υποψηφιοτήτων για τον “Μώμο 2026”, το 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων, ξεκίνησε και θα διαρκέσει από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το φεστιβάλ, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τσίρκο del Momo Patrasso Carnaval», διοργανώνεται από το Ερασιτεχνικό Σχήμα Πάτρας “Ρεφενέ” και την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, με την υποστήριξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και την αιγίδα της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Μουσικοσυνθετών Θεάτρου και Μεταφραστών.

Το φεστιβάλ διατηρεί τον διαγωνιστικό και σατιρικό του χαρακτήρα, δίνοντας βήμα σε ερασιτεχνικούς θιάσους από την Ελλάδα και το εξωτερικό να παρουσιάσουν πρωτότυπα ή γνωστά δρώμενα, πάντα με τη σφραγίδα του καυστικού χιούμορ.

Οι δύο εκδοχές του Μώμου 2026

  • Ζωντανός Μώμος: 30, 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2026 στο κινηματοθέατρο Πάνθεον της Πάτρας.
  • Διαδικτυακός Μώμος: από 31 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2026, μέσω της ιστοσελίδας του Πατρινού Καρναβαλιού (www.carnivalpatras.gr).

Οι ομάδες μπορούν να συμμετάσχουν με βιντεοσκοπημένα σατιρικά δρώμενα διάρκειας έως 12 λεπτών, συνοδευμένα από σύντομο ιστορικό, στοιχεία επικοινωνίας και φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. Το κείμενο κάθε έργου πρέπει να είναι νόμιμα διαθέσιμο ή να συνοδεύεται από άδεια του δημιουργού.

Επιτροπές και Βραβεία

Οι Επιτροπές Επιλογής και Κριτικής θα αξιολογήσουν τις συμμετοχές απονέμοντας βραβεία για Πρωτότυπο Κείμενο, Σκηνοθεσία, Μουσική, Σκηνικά, Κοστούμια, Ερμηνείες και άλλα επιμέρους στοιχεία. Ιδιαίτερη θέση κατέχει το Βραβείο Κοινού, που προκύπτει με ψηφοφορία την ημέρα της ζωντανής παράστασης.

Οι δέκα καλύτερες συμμετοχές θα παρουσιαστούν ζωντανά στο Πάνθεον και θα παραμείνουν αναρτημένες στην επίσημη σελίδα του Πατρινού Καρναβαλιού για ένα χρόνο.

Οι φιλοξενούμενες ομάδες θα απολαύσουν δωρεάν διαμονή και δείπνα, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και σε παράλληλες δράσεις, δείπνα και ξεναγήσεις στην πόλη.

Με φόντο τη σάτιρα, το χιούμορ και την ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση, ο «Μώμος ο Πατρεύς» ετοιμάζεται να ξαναζωντανέψει, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως τη μεγαλύτερη γιορτή ερασιτεχνικής σάτιρας στην Ελλάδα.

Υποβολή συμμετοχών:
Email: refenedes@gmail.com, georggiannis@gmail.com

Επικοινωνία: 2610 221429 (εργάσιμες ώρες), 6980 897785
Διεύθυνση: Μαιζώνος 131, Τ.Κ. 26221, Πάτρα – υπόψη Γιάννη Γεωργακάκη
