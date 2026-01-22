Ο μόνος λόγος που θέλει τη Γροιλανδία

Δημοσιοποιήθηκε ένα μήνυμα του Μακρόν προς τον Τραμπ: «Τι ακριβώς κάνεις με την Γροιλανδία, δεν μπορώ να το καταλάβω». Πράγματι τα δύο θέματα που έχει θέσει ο Τραμπ, ασφάλεια και αξιοποίηση πλούτου, μπορούν να γίνουν αμέσως με την ισχύουσα κατάσταση.

Οι ΗΠΑ έχουν εκεί Βάση όπου παλαιότερα υπήρχαν 10.000 στρατιώτες, τώρα μόλις 200. Οι ΗΠΑ, μπορούν να ανοίξουν και δεύτερη Βάση, Μπορούν επίσης να εγκαταστήσουν όποια οπλικά συστήματα θέλουν. Για δε τον πλούτο της χώρας, κανείς δεν έχει αντίρρηση εταιρείες των ΗΠΑ να αναλάβουν όποιο έργο θέλουν. Οπότε πράγματι. Τι θέλει ο Τραμπ από τη Γροιλανδία;

Η απάντηση είναι απλή και απορεί κανείς που η παγκόσμια κοινότητα δεν το βλέπει. Ο 80χρονος Τραμπ πασχίζει α) για την υστεροφημία του και β) για να κερδοσκοπεί υπέρ της οικογένειάς του.

Για την υστεροφημία του, θέλει το Νόμπελ Ειρήνης. Θέλει όμως και να προσθέσει την αδύναμη Γροιλανδία στον χάρτη των ΗΠΑ, ώστε να φύγει, ως ο Πρόεδρος που αύξησε την έκταση της χώρας. Για αυτό δημοσιεύει και σχετικούς χάρτες με σημαία των ΗΠΑ πάνω στη Γροιλανδία.

Αυτός είναι, λοιπόν, ο μόνος λόγος που ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία. Θέλει να κάνει τις ΗΠΑ μια χώρα με πολύ μεγαλύτερη έκταση. Οι δικαιολογίες που παρουσιάζει περί ασφάλειας δεν υπάρχουν.

Υπάρχει τώρα και το οικονομικό, αλλά δεν αφορά την κτήση της Γροιλανδίας, αφού μπορεί να πάρει όλα τα συμβόλαια που θέλει χωρίς να την προσαρτήσει.

Εδώ, αξίζει να πούμε ότι ο Τραμπ ανέλαβε Πρόεδρος των ΗΠΑ με περιουσία 2,3 δισ. δολάρια και μέσα σε ένα χρόνο την έχει αυξήσει στα 6.8 δισ. δολάρια, δηλαδή την έχει τριπλασιάσει. Πώς το έκανε αυτό;

Ο Τραμπ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ, κλείνει συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες real estate του αραβικού κόσμου, για κατασκευές δισεκατομμυρίων. Τα έργα αυτά, τα υλοποιεί η οικογένειά του. Πρόκειται για τον ορισμό της διαπλοκής πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Και επειδή είναι πλέον φανερό και στις ΗΠΑ ότι η ανηθικότητα έχει απογειωθεί, ένα ερώτημα είναι: Πότε, πώς και ποιοι, θα σταματήσουν τον Τραμπ;

