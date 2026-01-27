Ο Ν. Φαρμάκης στο Μαξίμου: «Ή τώρα ή ποτέ για την εκρίζωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων»

Σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό για την εθνική στρατηγική αντιμετώπισης της νόσου – Κρίσιμο το επόμενο δίμηνο

27 Ιαν. 2026 15:48
Pelop News

Στη σημερινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, με αντικείμενο τη σοβαρή απειλή που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Όπως τόνισε ο κ. Φαρμάκης, υπήρξε απόλυτη συμφωνία ως προς την ανάγκη εφαρμογής μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής για την εκρίζωση της νόσου, με αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση όλων των μέτρων βιοασφάλειας. Κομβικής σημασίας, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η συνεργασία όλων των αρμόδιων κρατικών και αυτοδιοικητικών αρχών.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, αλλά και στη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως για την αντιμετώπιση παράνομων μεταφορών ζώων και άλλων έκνομων ενεργειών που υπονομεύουν την προσπάθεια περιορισμού της νόσου.

Καθοριστικό ρόλο, όπως επισήμανε ο Περιφερειάρχης, διαδραματίζει και η υπεύθυνη στάση των ίδιων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καλούνται να έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης και να συνεργαστούν, προστατεύοντας το βιος και το μέλλον τους.

«Έχουμε μπροστά μας ένα καθοριστικό δίμηνο για να ξεριζώσουμε τη νόσο και να ξεφύγουμε από τον εφιάλτη. Ας το κάνουμε. Ή τώρα ή ποτέ!», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Νεκτάριος Φαρμάκης.

