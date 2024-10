Ο Ναδάλ έβαλε τέλος στην καριέρα του! Ανακοίνωσε την αποχώρησή του

Ο “Βασιλιάς του Roland Garros” και μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές που έβγαλε το παγκόσμιο τένις ανακοίνωσε μέσω social media την αποχώρησή του από τα κορτ.

Ο λόγος φυσικά για τον Ράφα Ναδάλ, ο οποίος σταματάει το τένις στο υψηλότερο επίπεδο, έχοντας αφήσει ανεξίτηλα χαραγμένο το αποτύπωμά του στο άθλημα, το οποίο άλλαξε με τον τρόπο παιχνιδιού και τη νοοτροπία του.

Στα 20 και πλέον χρόνια που αποτέλεσε επαγγελματία παίκτη, ο Ισπανός κατάφερε να κερδίσει 22 Grand Slam, κατατάσσοντάς τον στη δεύτερη θέση πίσω από τον πολυνίκη (24 τρόπαια), Νόβακ Τζόκοβιτς.

Συνολικά συμμετείχε σε 30 τελικούς Grand Slam στην καριέρα του, με το ποσοστό των νικών του να φτάνουν το εκπληκτικό 73%. Ο Ναδάλ έχει πανηγυρίσει 14 Rolland Garros, τέσσερα US Open, δύο Wimbledon και ισάριθμα Australian Open.

sport24.gr

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024