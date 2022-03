Ο Νίκος Χριστοδουλάκης επικεφαλής Ινστιτούτου του ΚΙΝΑΛ, με απόφαση Ανδρουλάκη

Ο πρώην Υπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης τίθεται επικεφαλής του Ινστιτούτου για την Σοσιαλδημοκρατία, In Social, του Κινήματος Αλλαγής, με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Νίκος Χριστοδουλάκης είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπήρξε καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, επισκέπτης-Καθηγητής στο LSE (2018-2019) και μέλος του Ερευνητικού Συμβουλίου στο Hellenic Observatory.

Την περίοδο 1993-2004 διατέλεσε Γεν. Γραμματέας Έρευνας, Υφυπουργός Οικονομικών, Υπουργός Ανάπτυξης και Υπουργός Οικονομικών. Επί ελληνικής προεδρίας την περίοδο 2002-2003 ήταν Πρόεδρος του Eurogroup και του Ecofin. Το 2015 ορίστηκε υπηρεσιακός Υπουργός Οικονομίας, Μεταφορών & Ναυτιλίας.

Στο εξωτερικό έχουν πρόσφατα εκδοθεί τα εξής βιβλία του:

How Crises Shaped Economic Ideas and Policies, (Springer, 2014),

Greek Endgame (Rowman & Littlewoods, 2015),

An Economic Analysis of Conflicts (Springer, 2016).

Αναμένεται η έκδοση της μελέτης The Treaty of Maastricht: The Fortress That Wasn’t, από τον οίκο Palgrave MacMillan (2022).

Ο Νίκος Χριστουδουλάκης, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο iefimerida, μιλώντας στην Κατερίνα Ανέστη, ανέφερε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η μόνη εγγύηση το ΠΑΣΟΚ να ξεκολλήσει από τα μονοψήφια χαμηλά ποσοστά και να ανεβάσει την επιρροή του. Είχε πάρει μάλιστα σαφή θέση υπέρ του κ. Ανδρουλάκη, στην κούρσα της ηγεσίας, λέγοντας:

«Είχα πάρει σαφή θέση υπέρ της ανανέωσης και είχα έντονα επικρίνει την προσπάθεια επανάκαμψης Παπανδρέου για να πάρει τη ρεβάνς σε σχέση με τις πολιτικές που ακολούθησε την προηγούμενη δεκαετία ως πρωθυπουργός. Τα κόμματα εκλέγουν αρχηγό για να πάνε μπροστά, όχι να κοιτάνε πίσω. Στον δεύτερο γύρο, προφανής επιλογή είναι ο Ανδρουλάκης. Είναι η μόνη εγγύηση το ΠΑΣΟΚ να ξεκολλήσει από τα μονοψήφια χαμηλά ποσοστά και να ανεβάσει την επιρροή του. Μαζί του θα φέρει και μια νέα γενιά στελεχών που θα διαμορφώσουν την παράταξη τις επόμενες δεκαετίες, όταν οι δικές μας ηλικίες θα έχουν αποχωρήσει. Για να έχεις μέλλον και προοπτική, πρέπει να έχεις τους νέους μαζί σου και όχι μόνο τις αναμνήσεις των συνταξιούχων».