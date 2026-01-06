Ο Νίκος Γκάνος για το «ΟΧΙ» της ΕΡΤ για δεύτερη χρονιά για τη Eurovision 2026

Για πρώτη φορά ο Sing for Greece, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4/01/2026 στην ΕΡΤ1, έδωσε στο κοινό τη δυνατότητα να ακούσει τα τραγούδια των καλλιτεχνών που διεκδικούν την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026.

Από τη διαδικασία, ωστόσο, προέκυψαν και οι πρώτοι αποκλεισμοί, με 13 συμμετέχοντες να μένουν εκτός εθνικού τελικού.

Ανάμεσα στα ονόματα που δεν κατάφεραν να προχωρήσουν βρέθηκε και ο Νίκος Γκάνος, ο οποίος είχε επιστρέψει στη διαδικασία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Οτραγουδιστής επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά στο κοινό του, απαντώντας στα ερωτήματα που δεχόταν για την πορεία του στη διαδικασία. Όπως είπε πριν την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων το βράδυ της Κυριακής, ούτε φέτος κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στον εθνικό τελικό.

Ειδικότερα σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει:

«Για σας παιδιά χρόνια πολλά καλή χρονιά σε όλους. Επειδή αρκετοί με ρωτάτε αν πέρασα στον εθνικό τελικό πώς τα έχω πάει κλπ, να σας πω ότι σε λίγο θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στην ΕΡΤ, αλλά ήθελα να σας πω λοιπόν ότι εγώ δεν πέρασα ούτε φέτος.

Δεν ξέρω τι έφταιξε, πραγματικά το κομμάτι… όχι ότι είναι δικό μου, αλλά ο Claydee είναι ένας φοβερός παραγωγός και συνθέτης ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά.

Έχει κάνει πολλές επιτυχίες στο εξωτερικό, έχει μπει η μουσική του στο fast and furius την ταινία, έχει κάνει billion streams, πάρα πολλές επιτυχίες, κομμάτια όπως με την Ελένη Φουρέιρα το Loquita, το Last Summer το δικό μας.

Γενικά είναι ένας παραγωγός που είναι πάρα πολύ ταλαντούχος και το κομμάτι που είχαμε φτιάξει φέτος ήταν φανταστικό. Πραγματικά, φανταστικό.

Μακάρι να μπορούσατε να το ακούσετε. Δεν ξέρω γιατί δεν περάσαμε λοιπόν. Ήμασταν σίγουροι ότι θα έχουμε μια θέση στους 28 η αλήθεια είναι αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεν πειράζει.

Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνιζόμενους για την Ελλάδα, να κερδίσει ο καλύτερος. Να πω και καλή επιτυχία στον Claydee που θα είναι με την Κύπρο, με την Αντιγόνη και περιμένω να ακούσω τα 28 κομμάτια, φιλιά πολλά».

